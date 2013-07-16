《热点透视》伦敦金融城应力阻“英国退出欧盟”

这样的地位比维持现状还糟。英国目前虽不能否决欧盟的金融服务立法，但实际上它也只失败过一次：即在今年稍早欧盟决定限制银行家奖金时。

但若真像一些“欧洲怀疑论者”所主张的，让英国退出单一市场和欧盟，单单只靠在世界贸易组织(WTO)的会员身分来进入外国市场，那造成的损害就严重得多。

WTO主要是在保护商品贸易，而非服务贸易。WTO无法保障英国企业以所谓的“通行证”来进入欧洲单一市场的金融服务业。这种通行证让欧盟任何国家的企业，只要受到本国相关当局的法规规范，就可透过远距或设立分支的方式，在欧盟任何国家提供服务。

如果英国只靠WTO，那么希望在欧盟作生意的企业，将必须通过设立子公司的方式在目的地重新安置。这样一来，英国和外国企业将把工作、财富和税收转移至欧陆，造成英国流失大量工作、财富和税收的风险。英国公民甚至不一定能跟着工作移师国外，因为英国若是退出欧盟后，英国人将不再有权在欧盟国家工作。

同时，英国若不再允欧盟国家公民在英国工作，伦敦金融城的竞争力也将受损。虽然英国退出欧盟后仍可能让他们进入，但英国似乎不太可能采取这样的开放政策。那是因为反欧论者最早要求退出欧盟的主要理由之一就是要停止外来移民。

如果英国退出欧盟，要英国放弃其金融服务监管规则也是最不可能的事。英国需有规则来维持金融系统稳定。而与国际社会协调这些规则，确保事情不会像2008年雷曼兄弟垮台那样因规范不周全而酿成危机，也是合理的。诚然，英国届时大可自由取消对银行家的奖金限制；但在英国退出欧盟后，那真是民粹派想要的当务之急吗？

一些反欧人士认为，如果英国真的跟欧洲脱钩了，伦敦金融城能更称心地扮演世界金融之都。但可能出现相反的情况。身为欧洲的金融首都，伦敦金融城享有这种地位带来的经济规模。若失去这个地位，伦敦金融城竞争力将减弱，且会危及其为全球其他地方快速成长市场提供服务的能力。