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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 12:05 BJT

中国汇市：人民币早盘微幅走升，短期缺乏方向料仍陷于窄幅振荡

* 人民币即期微幅走升总体持稳

* 中间价连三天走贬

* 短期窄幅振荡还将持续

路透北京7月16日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微幅走升。中间价连续第三天小幅走贬，市场走势则未加理会。交易员表示市场供求仍旧处于较为均衡的状态，没有明显的交易方向，短期内窄幅振荡还将持续。

“区间振荡嘛，升不动就跌、跌不动就升，6.12-6.14的区间，突破了再说方向！”上海一股份行交易员表示。

上海另一家股份行交易员认为，中间价在6.16-6.18元区间振荡其实也在传达维稳的信号。另外，6、7月份市场其实都在承受相对明显的贬值压力，6月份是20号文影响，7月份是H股分红购汇影响，但实际看来都没有出现明显贬值，推测客盘还是有相应规模的购汇实需。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.1369元，上日收报6.1378元。今日人民币兑美元中间价 为6.1692元，上日中间价为6.1663元。

东京汇市美元周二守住温和反弹势头，投资者坚持认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍可能领先于其他主要央行撤出超宽松货币政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2820/60，上日尾盘为6.2820。

北京时间11:56，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1368/05元，上一交易日尾盘报6.1376元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)

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