主要国家经济指标预测--7月17日****

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透7月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 7月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变- 7月 -- 0-9-0 降息) 0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 减少0.8 减少0.86 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期 +1.4% +1.3% ) 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同 +1.1% +0.9% 期) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 正6 正2.2 1100 美国抵押贷款指数 7月12日当 -- 533.3 周 再融资指数 -- 2,454.6 1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 95.9 91.4 建筑许可年率(万户) 100 98.5 1400 加拿大央行利率决定 1.00% -- 1.00% 1800 美联储发布褐皮书 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 7月 -- 正15 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 7月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 顺差8.90 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差38.95 -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.2% -0.1% (较上年同期) +2.9% +3.0% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 6月 -0.1% 持平 (较上年同期) +3.3% +3.4% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前 6月 -0.1% 持平 月) (较上年同期) +3.3% +3.4% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +4.2% +4.2% 英国PPI产出物价(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) +2.0% +1.9% 英国PPI核心产出物价(较前月) 6月 持平 +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.1% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 顺差152 -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0900 德国ZEW经济景气指数 7月 36.3 39.6 ZEW现况指数 10.6 9.0 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月13日当 -1.1% -- 周 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.5% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.8% +1.7% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.6% +1.6% 1230 美国实质所得 6月 -0.1% +0.2% 1230 加拿大制造业销售 5月 +0.7% +0.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月13日当 +3.0% -- 周 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 净流入564 -- 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.3% +0.2% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.1% 产能利用率 6月 77.8% 77.7% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 57 52 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 +0.2% -- 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -1.4% -- (较上月) 持平 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪/王兴亚; 审校 侯向明)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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