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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 08:29 BJT

****主要国家经济指标预测--7月17日****

路透7月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
             
 7月17日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 0830     英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-         7月          --       0-9-0
          降息)                                                              
 0830     英国请领失业金人数(万人)                          6月     减少0.8    减少0.86
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率           5月        7.8%        7.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期                   +1.4%       +1.3%
          )                                                                  
          英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同                   +1.1%       +0.9%
          期)                                                                
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                             7月         正6       正2.2
                                                                             
 1100     美国抵押贷款指数                            7月12日当          --       533.3
                                                             周              
              再融资指数                                                 --     2,454.6
 1230     美国房屋开工年率(万户)                            6月        95.9        91.4
              建筑许可年率(万户)                                        100        98.5
 1400     加拿大央行利率决定                              1.00%          --       1.00%
 1800     美联储发布褐皮书                                                             
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数                7月          --        正15
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 7月16日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段         现值      预估值
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  5月        顺差8.90          --
               全球贸易收支(亿欧元)                               顺差38.95          --
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月           -0.2%       -0.1%
                                                                             
                           (较上年同期)                               +2.9%       +3.0%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                 6月           -0.1%        持平
                         (较上年同期)                                 +3.3%       +3.4%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前      6月           -0.1%        持平
          月)                                                                
                                     (较上年同期)                     +3.3%       +3.4%
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       6月           +0.2%       -0.2%
                                 (较上年同期)                         +4.2%       +4.2%
          英国PPI产出物价(较前月)                       6月           +0.1%        持平
                   (较上年同期)                                       +2.0%       +1.9%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                   6月            持平       +0.1%
                       (较上年同期)                                   +1.0%       +1.1%
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                        5月         顺差152          --
                                                                             
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)      6月终值         +0.1%       +0.1%
                                                                             
                                 (较上年同期)                         +1.6%       +1.6%
 0900     德国ZEW经济景气指数                           7月            36.3        39.6
                                                                             
             ZEW现况指数                                               10.6         9.0
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            7月13日当        -1.1%          --
                                                         周                  
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月           +0.5%       +0.3%
              消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                         +1.8%       +1.7%
              扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
              扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期)                     +1.6%       +1.6%
 1230     美国实质所得                                  6月           -0.1%       +0.2%
 1230     加拿大制造业销售                              5月           +0.7%       +0.7%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          7月13日当        +3.0%          --
                                                         周                  
 1300     美国整体资本净流动(亿美元)                    5月       净流入564          --
 1315     美国工业生产(较前月)                          6月           +0.3%       +0.2%
                                                                             
              制造业产出(较前月)                                      +0.3%       +0.1%
              产能利用率                                6月           77.8%       77.7%
 1400     美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数      7月              57          52
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   6月           +0.2%          --
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           6月           -1.4%          --
                              (较上月)                                 持平          --
  (完)

      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 李婷仪/王兴亚; 审校 侯向明)
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