《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国北车 100 20 6 7/17簿记建档 中国银行 AAA 7/19 7/22 兴业银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *江苏江南商贸 3 3 12 7/23簿记建档 交通银行 A+ 7/24 7/25 ======================================================================================== *南通产业控股 20 10 12 7/23簿记建档 建设银行 AA 7/24 7/25 ======================================================================================== *美克投资集团 3.4 3.4 12 7/19簿记建档 国开行 AA- 7/22 7/23 ======================================================================================== *三花控股集团 11 6 12 7/23簿记建档 招商银行 AA 7/24 7/25 交通银行 ======================================================================================== 招商证券 93 30 3 7/17招标 农行/建行等 AAA 7/18 7/19 ======================================================================================== 邢台钢铁公司 8 4 12 7/17簿记建档 光大银行 AA- 7/18 7/19 ======================================================================================== 四川九洲 14 3 12 7/17簿记建档 建设银行 AA 7/18 7/19 电器集团 工商银行 ======================================================================================== 中国电力 7 7 12 7/17簿记建档 中信银行 AAA 7/19 7/22 建设集团 银河证券 ======================================================================================== 重庆商业 10 5 12 7/17簿记建档 浦发银行 A+ 7/19 7/22 投资集团 ======================================================================================== 新疆城建 7 4 12 7/18簿记建档 兴业银行 AA- 7/19 7/22 ======================================================================================== 大连国有 20 10 12 7/18簿记建档 工商银行 AA 7/19 7/22 资源投资 ======================================================================================== 深圳广前电力 4 2 12 7/18簿记建档 农业银行 AA 7/19 7/22 ======================================================================================== 山东宏桥新 20 10 12 7/19簿记建档 民生银行 AA 7/22 7/23 型材料公司 ======================================================================================== 巨化集团 19 5 12 7/19簿记建档 建设银行 AA+ 7/22 7/23 中信银行 ======================================================================================== 中国建筑第七 5 5 12 7/19簿记建档 中国银行 AA+ 7/23 7/24 工程局 浦发银行 ======================================================================================== 攀钢集团 45 45 12 7/22簿记建档 中国银行 AA+ 7/24 7/25 光大银行 ======================================================================================== 华通路桥集团 8 4 12 7/22簿记建档 广发银行 AA- 7/23 7/24 国泰君安证券 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 东南网架 6 3 12 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 万达集团 18.5 9 12 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南通自来水公司 2.8 1.4 12 推迟发行 浙商银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南京港集团 13 3 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 南京银行 ======================================================================================== 云内动力 10 6 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 光大银行 ======================================================================================== 龙力生物 6.5 3 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 广西交通 30 15 12 推迟发行 国开行 AA+ -- -- 投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 章源钨业 4 2 12 推迟发行 农业银行 AA- -- -- ======================================================================================== 天津中环电子 18 2 12 推迟发行 渤海银行 AA -- -- 信息集团 建设银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *三花控股集团 10 5 3 7/23簿记建档 招商银行 AA 7/24 7/25 交通银行 ======================================================================================== *嘉兴市实业 14 5 5 7/23簿记建档 中信银行 AA 7/25 7/26 资产投资 ======================================================================================= *国家电网 100 100 3 7/23簿记建档 工商银行 AAA 7/24 7/25 上海银行 ======================================================================================== *江苏华西集团 20 10 5 7/23簿记建档 中国银行 AA 7/25 7/26 ======================================================================================== 新华都实业 25 10 5 7/17簿记建档 兴业银行 AA 7/18 7/19 集团股份公司 ======================================================================================== 国能生物 8 4 3 7/17簿记建档 兴业银行 AA 7/18 7/19 发电集团 ======================================================================================== 河北出版 3 3 5 7/17簿记建档 光大银行 AA 7/18 7/19 传媒集团 兴业银行 ======================================================================================== 陕西建工集团 6 3 3 7/17簿记建档 中信银行 AA 7/19 7/22 ======================================================================================== 江苏井神盐 5 2 3 7/18簿记建档 平安银行 AA- 7/19 7/22 化股份公司 ======================================================================================== 中化蓝天集团 12 6 3 7/18簿记建档 进出口银行 AA+ 7/22 7/23 华夏银行 ======================================================================================== 四川龙蟒集团 18 10 5 7/18簿记建档 农业银行 AA 7/19 7/22 ======================================================================================== 深圳水务集团 20 5 3 7/18簿记建档 兴业银行 AAA 7/19 7/22 ======================================================================================== 长江三峡集团 300 50 5 7/18簿记建档 农业银行 AAA 7/19 7/22 中信证券 ======================================================================================== 新誉集团 10 5 3 7/19簿记建档 建设银行 AA 7/22 7/23 ======================================================================================== 佛山市公用 9 5 5 7/19簿记建档 兴业银行 AA+ 7/22 7/23 事业控股公司 ======================================================================================== 陕西有色金 50 20 3 7/19簿记建档 交通银行 AAA 7/22 7/23 属控股集团 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ======================================================================================== 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 穗恒运A 8.8 4.8 5 推迟发行 华夏银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 吴芳；审校 曹巍浩)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别