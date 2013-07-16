版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 17:33 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月16日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
=======================================================================================
*中国北车       100       20      6  7/17簿记建档  中国银行     AAA      7/19    7/22
                                        兴业银行       
=======================================================================================  
   
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日      主承销商 主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
========================================================================================
*江苏江南商贸   3        3      12   7/23簿记建档  交通银行     A+       7/24     7/25 
========================================================================================
*南通产业控股  20       10      12   7/23簿记建档  建设银行    AA        7/24     7/25 
========================================================================================
*美克投资集团  3.4       3.4    12   7/19簿记建档  国开行      AA-       7/22     7/23          
                                          
========================================================================================
*三花控股集团  11        6      12   7/23簿记建档  招商银行    AA        7/24     7/25 
                                                   交通银行
========================================================================================
招商证券       93       30       3    7/17招标    农行/建行等  AAA       7/18     7/19 
 
========================================================================================
邢台钢铁公司    8        4      12   7/17簿记建档  光大银行    AA-       7/18     7/19 
========================================================================================
四川九洲       14        3      12   7/17簿记建档  建设银行    AA        7/18     7/19 
电器集团                                           工商银行
========================================================================================
中国电力        7        7      12   7/17簿记建档  中信银行    AAA       7/19     7/22 
建设集团                                           银河证券
========================================================================================
重庆商业       10        5      12   7/17簿记建档  浦发银行    A+        7/19     7/22 
投资集团                                           
========================================================================================
新疆城建        7        4      12   7/18簿记建档  兴业银行    AA-       7/19     7/22  
    
========================================================================================
大连国有       20       10      12   7/18簿记建档  工商银行    AA        7/19     7/22
资源投资       
========================================================================================
深圳广前电力   4        2       12   7/18簿记建档  农业银行    AA        7/19     7/22
========================================================================================
山东宏桥新     20       10      12   7/19簿记建档  民生银行    AA        7/22     7/23  
型材料公司                   
========================================================================================
巨化集团       19        5      12   7/19簿记建档  建设银行    AA+       7/22     7/23
                                                   中信银行
========================================================================================
中国建筑第七    5        5      12   7/19簿记建档  中国银行    AA+       7/23     7/24
工程局                                             浦发银行
========================================================================================
攀钢集团      45        45      12   7/22簿记建档  中国银行    AA+       7/24     7/25 
                                                   光大银行
========================================================================================
华通路桥集团   8        4       12   7/22簿记建档  广发银行    AA-       7/23     7/24
                                                   国泰君安证券
========================================================================================
江西高速公路   40       30      12     推迟发行    国开行      AAA        --       --
投资集团                                           民生银行
========================================================================================
东南网架        6        3      12     推迟发行    中信银行    AA         --       --
 
========================================================================================
万达集团       18.5      9      12     推迟发行    建设银行    AA-        --       --
========================================================================================
南通自来水公司 2.8       1.4    12     推迟发行    浙商银行    AA-        --       --
========================================================================================
南京港集团     13        3      12     推迟发行    交通银行    AA         --       --
                                                   南京银行
========================================================================================
云内动力       10        6      12     推迟发行    交通银行    AA         --       --
                                        光大银行
========================================================================================
龙力生物      6.5        3      12     推迟发行    华夏银行    AA-        --       --
 
========================================================================================
广西交通       30       15      12     推迟发行    国开行      AA+        --       --
投资集团                                           浦发银行
========================================================================================
章源钨业        4        2      12     推迟发行    农业银行    AA-       --        --
   
========================================================================================
天津中环电子   18        2      12      推迟发行    渤海银行    AA        --        --
 信息集团                                         建设银行                                      
          
========================================================================================
    
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
========================================================================================
*三花控股集团 10        5      3    7/23簿记建档   招商银行     AA      7/24      7/25 
                                                   交通银行
========================================================================================
*嘉兴市实业   14        5      5    7/23簿记建档   中信银行     AA      7/25      7/26  
资产投资
=======================================================================================
*国家电网     100      100     3    7/23簿记建档   工商银行     AAA     7/24      7/25
                                                   上海银行
========================================================================================
*江苏华西集团  20      10      5    7/23簿记建档   中国银行     AA      7/25      7/26          
                             
========================================================================================
新华都实业     25      10      5    7/17簿记建档   兴业银行     AA      7/18      7/19 
集团股份公司                                         
========================================================================================
国能生物        8       4      3    7/17簿记建档   兴业银行     AA      7/18      7/19
发电集团                                           
========================================================================================
河北出版        3       3      5    7/17簿记建档   光大银行     AA      7/18      7/19
传媒集团                                           兴业银行
======================================================================================== 
陕西建工集团    6       3      3    7/17簿记建档   中信银行     AA      7/19      7/22
========================================================================================
江苏井神盐      5       2      3    7/18簿记建档   平安银行     AA-     7/19      7/22
化股份公司
========================================================================================
中化蓝天集团   12       6      3    7/18簿记建档   进出口银行   AA+     7/22      7/23
                                                   华夏银行
========================================================================================
四川龙蟒集团   18      10      5    7/18簿记建档   农业银行     AA      7/19      7/22
========================================================================================
深圳水务集团   20      5       3    7/18簿记建档   兴业银行     AAA     7/19      7/22          
                                             
========================================================================================
长江三峡集团   300      50     5    7/18簿记建档   农业银行     AAA     7/19      7/22
                                                   中信证券 
========================================================================================
新誉集团       10       5      3    7/19簿记建档   建设银行     AA      7/22      7/23
========================================================================================
佛山市公用      9       5      5    7/19簿记建档   兴业银行     AA+     7/22      7/23
事业控股公司
========================================================================================
陕西有色金     50      20      3    7/19簿记建档   交通银行     AAA     7/22      7/23
属控股集团
========================================================================================   
成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+     --        --
集团                                               民生银行
========================================================================================
营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+     --        --
========================================================================================
穗恒运A         8.8     4.8    5     推迟发行      华夏银行     AA      --        --
 
========================================================================================
    
4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
=========================================================================================
            
5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
=========================================================================================
         
注:*代表新增。(完)

 (整理 吴芳；审校 曹巍浩)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐