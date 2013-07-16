中国债市：利率互换短跌长稳，短线继续关注资金面变化

路透上海7月16日 - 在继续下行的回购利率带动下，中国人民币利率互换(IRS) 周二短跌长稳，曲线略增陡。交易员认为，目前经济数据多已公布，但政策预期尚不明朗，致长端一时无所适从。短线方面，只能先关注资金面变化。

他们并指出，回购利率能否继续下探，将决定未来IRS短端下行空间。除此之外，现券市场一年国债收益率仍高于三年和五年品种，未来这种倒挂怎么消除，也值得IRS交易者关注。

上海一银行交易员称，受七天回购利率下行带动，“IRS短端下来一点，长的没(怎么)动。”

银行间市场主要回购利率 周二短跌长升。交易员表示，大额资金到期央行仍无动作，彰显维护市场稳定心意，七天以内资金利率应声回落；然分红等资金抽水因素仍未消散，部分机构对中期资金面预期仍偏谨慎，市场对未来回购利率均衡水平分歧犹存。

至于后市，北京一银行交易员认为，往乐观预期，资金市场目前3.7%-3.8%的七天加权回购利率仍有一定下行空间；另外，若现券市场中仍呈现利率倒挂的一年国债收益率能有所下行，应也利好IRS短端。

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。

银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，一年、三年和五年收益率最新报价分别为3.4998%、3.3436%和3.4247%。其中一年和五年的收益率倒挂约7个基点(bp)；IRS方面，一年品种已低于五年，利率倒挂虽已消失但利差仍窄。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9213/4.0213 3.8300/3.9150 3.8800/3.9650 3.9475/4.0350 3.9400/4.2040

上日 3.9875/4.0975 3.8700/3.9600 3.9000/3.9925 3.9450/4.0400 3.9480/4.1960

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变化 -0.0662/-0.0762 -0.0400/-0.0450 -0.0200/-0.0275 +0.0025/-0.0050 -0.0080/+0.0080

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。