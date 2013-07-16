中国债市：利率互换短跌长稳，短线继续关注资金面变化

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海7月16日 - 在继续下行的回购利率带动下，中国人民币利率互换(IRS) 周二短跌长稳，曲线略增陡。交易员认为，目前经济数据多已公布，但政策预期尚不明朗，致长端一时无所适从。短线方面，只能先关注资金面变化。
他们并指出，回购利率能否继续下探，将决定未来IRS短端下行空间。除此之外，现券市场一年国债收益率仍高于三年和五年品种，未来这种倒挂怎么消除，也值得IRS交易者关注。
上海一银行交易员称，受七天回购利率下行带动，“IRS短端下来一点，长的没(怎么)动。”
银行间市场主要回购利率 周二短跌长升。交易员表示，大额资金到期央行仍无动作，彰显维护市场稳定心意，七天以内资金利率应声回落；然分红等资金抽水因素仍未消散，部分机构对中期资金面预期仍偏谨慎，市场对未来回购利率均衡水平分歧犹存。
至于后市，北京一银行交易员认为，往乐观预期，资金市场目前3.7%-3.8%的七天加权回购利率仍有一定下行空间；另外，若现券市场中仍呈现利率倒挂的一年国债收益率能有所下行，应也利好IRS短端。
中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。
银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，一年、三年和五年收益率最新报价分别为3.4998%、3.3436%和3.4247%。其中一年和五年的收益率倒挂约7个基点(bp)；IRS方面，一年品种已低于五年，利率倒挂虽已消失但利差仍窄。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.9213/4.0213 3.8300/3.9150 3.8800/3.9650 3.9475/4.0350 3.9400/4.2040
上日 3.9875/4.0975 3.8700/3.9600 3.9000/3.9925 3.9450/4.0400 3.9480/4.1960
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变化 -0.0662/-0.0762 -0.0400/-0.0450 -0.0200/-0.0275 +0.0025/-0.0050 -0.0080/+0.0080
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,181.2亿元，较5月的2,392.81亿元增逾三成。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别