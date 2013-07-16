中国债市动态：现券交投仍清淡，但公开市场继续暂停操作略安抚情绪

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海7月16日 - 中国银行间债市现券周二早盘维持清淡行情。交易员指出，中国央行继续在公开市场暂停操作，质押式回购隔夜品种的报价明显走低，对投资者情绪略有安抚作用，买意微增，但总体来看交投意愿算不上旺盛。
他们并指出，受益于资金价格的回落，现券短端收益率稳中微降，中长端则现抛盘，主要是早间招标的国开行新债中长端收益率偏高的带动。
“今天资金价格下来了，感觉市场有一点向好的迹象，有一点买盘，比前两天略好一点点。”北京一券商交易员称。
他并指出，利率债表现要略优于信用品种，但总体成交量仍处于低谷，“央行今天还是没有操作，市场的资金预期稍微有点改变吧。”
在公开市场连续三周操作空窗后，中国银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维护市场稳定的心意可见一斑。
北京一商业银行交易员还提到，今天现券短端收益率略下行，而在国开行新债招标结果出来后，一级招标中长端收益率高于预期，引发了二级部分抛盘。“今天七年国开招标倍数只有1.1倍，差点儿没招满，需求比较弱，二级也受到到了一点影响。”
国开行早盘招标的五期固息增发债中，一、三、五年期定位接近预期，而七年和十年中标收益率则高于预期。
剩余期限约6.53年的固息国债130003券最新报价对应收益率 在3.60%/3.55%，上日尾盘为3.5750%/3.5100%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别