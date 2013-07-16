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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 12:27 BJT

中国债市动态：现券交投仍清淡，但公开市场继续暂停操作略安抚情绪

路透上海7月16日 - 中国银行间债市现券周二早盘维持清淡行情。交易员指出，中国央行继续在公开市场暂停操作，质押式回购隔夜品种的报价明显走低，对投资者情绪略有安抚作用，买意微增，但总体来看交投意愿算不上旺盛。

他们并指出，受益于资金价格的回落，现券短端收益率稳中微降，中长端则现抛盘，主要是早间招标的国开行新债中长端收益率偏高的带动。

“今天资金价格下来了，感觉市场有一点向好的迹象，有一点买盘，比前两天略好一点点。”北京一券商交易员称。

他并指出，利率债表现要略优于信用品种，但总体成交量仍处于低谷，“央行今天还是没有操作，市场的资金预期稍微有点改变吧。”

在公开市场连续三周操作空窗后，中国银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维护市场稳定的心意可见一斑。

北京一商业银行交易员还提到，今天现券短端收益率略下行，而在国开行新债招标结果出来后，一级招标中长端收益率高于预期，引发了二级部分抛盘。“今天七年国开招标倍数只有1.1倍，差点儿没招满，需求比较弱，二级也受到到了一点影响。”

国开行早盘招标的五期固息增发债中，一、三、五年期定位接近预期，而七年和十年中标收益率则高于预期。

剩余期限约6.53年的固息国债130003券最新报价对应收益率 在3.60%/3.55%，上日尾盘为3.5750%/3.5100%。(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)

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