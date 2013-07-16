中国资管：6月308款集合信托产品发行，钱荒影响不大

路透北京7月16日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，6月52家信托公司发行了308款集合信托产品，发行数量环比下降10.20%。

从产品期限看，短期产品占比略有减少，这可能与6月份银行间市场资金紧张，部分短期产品推迟发行有关。

数据显示，在已公布期限的产品中：

期限 占比 环比变化

1年期至2年期（不含） 32.18% -3.82个百分点

2年期至3年期（不含） 48.02% +5.33个百分点

3年期以上产品 17.33% +5.33个百分点

开放式产品 2.48% -2.86个百分点

报告数据显示，6月集合信托产品收益率出现了较明显的领域分化：房地产领域收益全线下跌，而工商企业领域和基础建设领域略有上涨。

房地产领域1至2（不含）、2至3（不含）年、3年以上期产品平均预期收益率分别下跌0.31、0.50和0.55个百分点至9.10%、9.89%和10.75%；工商企业领域1至2（不含）和2至3（不含）年期产品平均预期收益率分别上升0.09和0.60个百分点至8.77%和9.62%，3年以上期产品平均收益率维持10.00%不变；基础设施领域1至2（不含）和2至3（不含）年产品平均预期收益率分别上升0.100和0.098个百分点至9.20%和9.74%。

2013年6月发行产品资金运用方式环比数据：

----2013年6月---- ---2013年5月----

发行数量（款） 占比 发行数量（款） 占比

债权投资 122 39.61% 108 31.49%

物权投资 76 24.68% 94 27.41%

证券投资 35 11.36% 52 15.16%

股权投资 10 3.25% 7 2.04%

组合运用 22 7.14% 29 8.45%

其他 43 13.96% 53 15.45%

总计 308 100.00% 343 100.00%

2013年6月发行产品资金运用领域环比数据：

----2013年6月---- -----2013年5月----

发行数量（款） 占比 发行数量（款） 占比

工商企业 104 33.77% 104 30.32%

基础设施 35 11.36% 41 11.95%

证券投资 35 11.36% 51 14.87%

房地产 53 17.21% 59 17.20%

金融 33 10.71% 25 7.29%

商品 2 0.65% 2 0.58%

其他 46 14.94% 61 17.78%

总计 308 100.00% 343 100.00%

**信托市场热点：钱荒导致部分理财产品收益暴涨，集合信托未受影响**

6月下旬银行间资金面一直紧张，这迅速拉升了银行理财产品的预期收益率。6.00%以上的产品大量出现。但集合信托市场收益率上升并不明显。可能有以下几个方面原因：

首先，目前市场资金总体充裕，市场上没有形成资金持续紧张、收益率持续上升的预期。目前主要问题是资金配置无效，并不是资金总量紧张。从Shibor来看，期限倒挂也说明了收益率上升是不可持续的。而且，与银行理财产品不同的是，集合信托产品绝大部分期限较长，对短期的利率波动并不敏感。

其次，集合信托产品的研发配置期限一般较长，当市场利率高企、不易获得资金的时候，信托公司和融资方可以调整发行时间、延长发行期限，以求获得低成本资金，控制融资成本。

再次，目前整个经济处于低迷阶段，各类项目的内部报酬率都不高。主要以项目为基础的集合信托产品的收益率只能是项目内部报酬率的一部分，这是集合信托收益率不随其他理财产品上升的关键原因。

**阳光私募：平均相对收益7.44%，显示抗跌能力**

6月沪深300指数降幅为15.57%。已公布净值的730款阳光私募产品平均相对收益率（净值增长率-沪深300涨幅）为7.44%。

在已公布相对收益率的734款阳光私募产品中有684款产品净值跑赢大盘，占比为93.57%，有47款产品跑输大盘，占比6.43%。

其中，中信信托发行的“建源智信2号”，跑赢同期大盘25.07个百分点，表现最好；表现最差的是华润信托发行的“重阳精选C号”，跑输同期大盘17.91个百分点，二者相差42.98个百分点，较上月缩小0.10个百分点。

相对收益率进入前十的产品，相对收益率都在15.00%以上，大多数产品的净值都在初始净值以上。从信托公司看，外贸信托和中融信托有3款产品入围，兴业信托有2款产品入围。从投资顾问看，深圳中睿合银投资管理有限公司有2款产品入围。

**中信信托股权信托计划单只成立规模逾32亿**

上月共有56家信托公司成立了381款集合信托产品，成立数量环比减少7款，降幅为1.80%；共募集资金609.38亿元（不包括未公布募集规模的产品），环比上升19.16%。

6月在成立的381款产品中，公布募集规模的产品有278款，平均每款信托产品募集规模为2.19亿元，环比上升12.30%。

从资金运用方式看，股权投资类产品平均成立规模最大，为5.68亿元，环比上升127.84%，仍居首位，上升过快的原因主要是中信信托的“鼎能置业危改工程股权投资集合资金信托计划”成立规模较大，为32.3750亿元。

而债权投资类产品平均规模为2.26亿元，环比增长7.80%，列第二位；其它类产品平均成立规模为1.94 亿元，环比增长2.46%，列第三位。其余种类中，物权投资类产品平均成立规模下降15.02%至1.83亿元，组合运用类产品平均成立规模上升35.90%至1.75亿元，证券投资类产品平均成立规模上升8.90%至1.45亿元。

2013年6月成立产品资金运用领域环比数据：

-----2013年6月------ -----2013年5月-------

成立总数（款）平均规模（亿元） 成立总数（款）平均规模（亿元）

工商企业 121 1.91 107 1.47

基础设施 36 2.78 28 2.22

房地产 58 2.95 51 3.16

证券投资 52 1.45 73 1.33

金融 37 1.89 23 2.00

商品 2 0.96 1 --

其他 75 1.91 105 1.92