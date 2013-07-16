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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 12:40 BJT

路透基点：四家银行安排远洋地产的境外贷款案--RLPC

路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，有四家银行正在为远洋地产境外贷款案安排有限联贷。

这四家银行是：中国银行(香港)、东亚银行、中信银行国际和恒生银行。

消息人士称，原订目标是3亿美元，但现在提高到了3.7亿美元。

预计上述四家银行本月将对五年期分期偿还贷款先行放款。

还有几家银行受邀参贷，综合收益约为360个基点。消息人士称，后加入的银行可能把融资额扩大到4.1亿美元左右。

去年6月远洋地产获得一笔6亿美元三年期定期贷款，原订金额目标为5亿美元。

中国银行(香港)、中国农业银行、汇丰、及恒生银行为牵头行兼簿记行。这笔贷款分为四批，一批为美元计，一批为港元，两批为人民币。只有美元及港元部分进行联贷。

美元及港元部分的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)加码400个基点，人民币部分，一批利率为较中国银行(香港)的离岸人民币拆息(CNH Hibor)加码，另一批为较汇丰的CNH Hibor。

邀请银行加入的条件为，承诺5,000万美元者，综合收益500个基点，承诺3,000-4,900万美元者490个基点，承诺1,000-2,900万美元者480个基点。(完) (编译 张涛; 审校 孙茉莉)

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