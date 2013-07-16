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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 12:44 BJT

中国货币市场：主要回购利率短跌长升，机构未来资金价格均衡水平存分歧

路透北京7月16日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率 短跌长升。交易员表示，大额资金到期央行仍无动作，彰显维护市场稳定心意，七天以内资金利率应声回落；然分红等资金抽水因素仍未消散，部分机构对中期资金面预期仍偏谨慎，市场对未来回购利率均衡水平分歧犹存。

“资金面平衡宽松，长期限资金需求不算多，不过有之前的教训，大家敏感性还是比较高。另外像分红之类的，也还没完全结束嘛！”上海一大型银行交易员称。

经历过6月流动性困局后，市场对基准资金利率均衡水平仍存分歧，华南地区一银行交易员即称，当前市场流动性属于平衡而非宽松，长期资金需求仍存就说明部分机构预期仍谨慎；其个人认为，隔夜利率的合理水平为3.3%，七天期则在3.8%-3.9%之间。

国信证券最新发布的下半年债市投资策略报告认为，侧重于居民消费价格指数（CPI）的泰勒规则是迄今为止解释资金利率最合适的方式；据此方法测算，合适的七天回购中枢依然在3-3.5%之间，而隔夜利率应该在3%甚至偏下方，而流动性等预期的修正将给债市带来机会。

在公开市场连续三周操作空窗后，银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维护市场稳定的心意可见一斑。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0178 3.2894 -27.16 七天 3.7197 3.8103 -9.06 14天 3.9961 3.9414 +5.47 上海证交所质押式回购利率 其中：隔夜 3.3500 2.0650 +128.50 七天 3.6100 3.5100 +10.00 14天 3.6600 2.9900 +67.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0400 3.2975 -25.75 七天 3.7200 3.8110 -9.10 14天 4.0500 3.9500 +10.00 Shibor 其中:隔夜 3.0130 3.2998 -28.68 七天 3.7060 3.8090 -10.30 三个月 4.6703 4.6785 -0.82 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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