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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 13:05 BJT

东京汇市：美元在贝南克证词陈述前持稳；澳元受央行会议记录影响上涨

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3073     1.3062      +0.08      -0.92     1.3194
 美元/日圆                         99.74      99.85      -0.11     +14.99      86.74
 欧元/日圆                        130.39     130.42      -0.02     +13.92     114.46
 美元/瑞郎                        0.9480     0.9481      -0.01      +3.55     0.9155
 英镑/美元                        1.5108     1.5098      +0.07      -7.03     1.6251
 美元/加元                        1.0429     1.0426      +0.03      +5.12     0.9921
 澳元/美元                        0.9167     0.9093      +0.81     -11.80     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7829     0.7806      +0.29      -5.48     0.8283
 澳元/日圆                        91.450     90.790      +0.73      +1.46     90.130
 新西兰元/日圆                    78.090     77.940      +0.19     -44.55    140.820
 英镑/日圆                        150.69     150.75      -0.04      +7.01     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1700     1.1643      +0.49      -6.70     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
    
      
      
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 (编译 朱晓军/王翔琼/兰秀娟/郑茵 审校 隋芬/沈以文/王洋/杜明霞)

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