印度汇市：一年期美元远汇溢价创下近15年来新高

投行观点：Aercap Holdings评级从中性下调至表现逊于大盘--摩根士丹利
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路透孟买7月16日 - 印度长天期美元远汇溢价升至近15年新高，1年期远汇溢价 升至高达421.5个基点，此前央行采取措施抑制卢比流动性。
1年期远汇溢价周一收报379个基点。
路透数据显示，一个月期溢价 升至逾一年来新高44个基点，上日收报36.25个基点。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f