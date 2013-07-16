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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 13:35 BJT

印度汇市：一年期美元远汇溢价创下近15年来新高

路透孟买7月16日 - 印度长天期美元远汇溢价升至近15年新高，1年期远汇溢价 升至高达421.5个基点，此前央行采取措施抑制卢比流动性。

1年期远汇溢价周一收报379个基点。

路透数据显示，一个月期溢价 升至逾一年来新高44个基点，上日收报36.25个基点。(完)

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