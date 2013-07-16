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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 13:40 BJT

新兴汇市：大多数新兴亚币上扬，印度卢比领涨

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 日圆                           99.74       99.89       +0.15      -12.98       86.79
 坡元                          1.2602      1.2625       +0.18       -3.04      1.2219
 台币                          29.838      29.952       +0.38       -2.35      29.136
 韩元                         1118.70     1122.00       +0.29       -4.30     1070.60
 泰铢                           31.00       31.15       +0.48       -1.26       30.61
 菲律宾披索                     43.38       43.43       +0.13       -5.36       41.05
 印尼卢比                    10030.00    10010.00       -0.20       -3.99     9630.00
 印度卢比                       59.42       59.89       +0.79       -7.46       54.99
 马币                          3.1770      3.1905       +0.42       -3.75      3.0580
 人民币                        6.1359      6.1378       +0.03       +1.54      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 李婷仪)

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