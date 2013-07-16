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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 13:53 BJT

东南亚股市：泰国和菲律宾股市走跌，市场关注美联储主席国会报告

印尼股市 上涨0.3%，越南股市 涨0.5%，新加坡海峡时报指数 下跌0.3%，马来西亚股市 持稳。

区域股市中表现疲弱个股中，Singapore Press Holding Ltd (SPH) 下跌0.9%，此前该公司公布第三季度核心获利疲弱。(完)

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