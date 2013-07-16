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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 14:07 BJT

东京汇市：美元指数小幅下滑但气氛谨慎，澳元受央行会议记录影响大涨

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3093     1.3062      +0.24      -0.77     1.3194
 美元/日圆                         99.73      99.85      -0.12     +14.98      86.74
 欧元/日圆                        130.58     130.42      +0.12     +14.08     114.46
 美元/瑞郎                        0.9467     0.9481      -0.15      +3.41     0.9155
 英镑/美元                        1.5137     1.5098      +0.26      -6.85     1.6251
 美元/加元                        1.0420     1.0426      -0.06      +5.03     0.9921
 澳元/美元                        0.9189     0.9093      +1.06     -11.58     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7839     0.7806      +0.42      -5.36     0.8283
 澳元/日圆                        91.660     90.790      +0.96      +1.70     90.130
 新西兰元/日圆                    78.180     77.940      +0.31     -44.48    140.820
 英镑/日圆                        150.96     150.75      +0.14      +7.20     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1716     1.1643      +0.63      -6.57     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 许娜)

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