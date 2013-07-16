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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 14:17 BJT

韩国汇市：韩元连续第二个交易日上涨，受外资美元卖盘推升

路透首尔7月16日 - 韩国韩元兑美元 周二连续第二个交易日上升，因受外资美元抛盘提振，但市场仍警惕政府干预，因而韩元陷于相对窄幅波动。

韩元/美元 报1,118.0韩元，较周一国内收盘价1,122.0升值0.4%。

外资抛售美元主要是因为预期本地出口商的美元卖盘会增大，此前有一些海外订单的消息传出。(完)

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