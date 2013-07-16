版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元反弹，印度卢比受挫

0559GMT

* 澳元/美元上涨1.06%，澳元/新西兰元上升0.62%，欧元/美元涨0.18%，美元/日圆下跌0.09%

* 澳元上涨，因澳洲央行公布会议记录，及政府计划取消碳税

* 澳洲央行8月的降息机率为53%，会议记录公布前为68%

* 亚洲股市大多持坚，但印度股指下跌1.5%，之前印度央行采取外汇措施

* 今日公布的数据包括：英国消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)、瑞典央行会议记录、德国ZEW经济景气指数、美国CPI、工业生产以及全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐