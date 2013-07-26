《台湾经济焦点》积极扫除自由经贸障碍走出困局，不走贬汇率路数

* 积极转型自由贸易岛

* 政府对外眼光放在扫除经贸障碍

* 政府对内力推自由经济示范区

* 出口商要求贬值促进出口

* 长远目标将加入TPP和RCEP

记者 高洁如

路透台北7月26日 - 台湾正在积极转型为自由贸易岛，以摆脱因出口不振导致经济的困境。对外台湾与纽西兰刚签订经济合作协定，对内如火如荼推进自由经济示范区；而出口商冀望汇率大贬这个选项则非政府最想出的一张牌。

主推自由经济示范区的经建会主委管中闵周四表示，希望于一个月内提出将金融业纳入自由经济示范区的具体方案，其中将以〞虚拟〞概念将符合一定资格的银行、证券商及投信投顾公司纳入为新种商品提供者，且不排除与财政部讨论税负优惠。

台湾总统府发言人李佳霏同日表示，马英九总统在接受媒体专访时表示，今年台湾经济成长率至少可达2%以上，并且不会为了带动出口的成长而压低汇率。

〞决定出口强弱的因素中，汇率是其中一项，但影响出口好坏的因素却不只汇率。〞宝华综合经济研究院院长梁国源说。

他举例说，比如前几季台湾对中国的出口趋缓，有一个重要的原因是中国实体经济走弱，这也是国际需求不振的原因之一。

针对汇率问题，全球晶圆代工龙头大厂--台积电 董事长张忠谋多次在媒体上呼吁台币汇率贬值，但央行的回应一般都是〞汇率如一刀两刃〞，台币实质有效汇率并未高于韩元等。

除了科技业之外，去年底日圆大贬也对台湾工具机业的出口造成压力。工具机厂商也多次喊话要台币贬值。

台湾出口疲弱的情况丝毫未见转好迹象。台湾6月工业生产指数年减0.43%，已连续第五个月衰退。领先指标的6月外销订单，也因中国景气放缓而出现连续五个月衰退，表现更不如预期。

**贬值非万灵丹**

去年底日本安倍内阁上台以后，日圆已大贬逾三成以上。今年以来，日圆、韩元、马币及台币兑美元贬值幅度分别为13.18%、3.86%、4.05%及2.69%。在台湾主要出口竞争国家中台币名目汇率相对为强。

根据国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，6月台币实际有效汇率(REER)指数为101.71，相较韩元的实际有效汇率指数100.89为高，是八个月以来首见。

具有多年总经研究背景的金融研训院院长郑贞茂指出，汇率贬值并非救出口的万灵丹，何况汇率还牵扯到国际资金的大移动。

〞如果台币今天大贬，以后出口好了又大升，厂商可以承受得起吗?〞他反问。

郑贞茂进一步表示，央行在汇率方面，起码发挥了稳定汇率的作用，让厂商能够在相对平稳的汇价中调节成本，不致因为汇价大幅波动而遭受损失。

他认为，台湾出口表现不如预期，主要有国外需求不强、以及产品竞争力不足二个因素。今年以来出口不如预期，主要还是国外对电子产品如笔电、面板产品的需求疲弱，这也不是厂商报价便宜，就可以拉抬起需求。

**扫除经贸障碍初具成果**

尽管出口厂商大力疾呼汇率贬值，但台湾央行一如既往维持汇率稳定的态度；另一方面来看，政府排除出口障碍的努力并未停止，尤其是喊了多年的加入国际自由贸易组织，扫除经贸障碍的作法，已具初步成果。

台湾与纽西兰日前签订了经济合作协定，纽西兰成为第一个与台湾无正式外交关系、但签订自由贸易协定的国家。纽西兰是跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)四大创始成员之一的身分，更让台湾跨入TPP向前迈进一大步。

行政院长江宜桦先前曾表示，〞和纽西兰几乎是零关税的协议，对未来加入TPP或是RCEP都有很重要的意义。〞

RCEP全名为区域全面经济伙伴关系，(Regional Com-prehensive Economic Partnership,RCEP)，由东协十国发起，再邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度共同筹组〞10加6〞，通过削减关税及非关税壁垒，建立16国统一市场的自由贸易协定。

RECP将自2013年开始推动自贸谈判，目标在2015年底完成，若顺利谈成，将涵盖约35亿人口、占全球总人口的一半，GDP总和将达23兆美元、约占全球年生产总值的1/3，所涵盖区域也将成为全球最大的自贸区。

至于TPP是由亚太经济合作会议成员国中的纽西兰、新加坡、智利和文莱等四国发起，从2002年开始酝酿的一组多边关系的自由贸易协定。2008年2月，美国宣布加入TPP，之后加拿大、澳大利亚与日本也先后加入。目前TPP共有12个成员国，覆盖全球50%的GDP。TPP达成的是包括所有商品和服务在内的综合性自由贸易协议。

研究总体区域经济的台湾经济研究院邱达生博士说，〞台湾加入国际经贸组织主要可分单线战略或多线的进行，单线战略是锁定TPP成员，例如纽西兰、新加坡。另外一条线就是要深化两岸经济合作架构协议(ECFA)，来突破RCEP。〞

台湾总统马英九在2012年竞选连任时承诺推动台湾十年内加入TPP。经济部数据显示，2012年出口到TPP国家占台湾总出口比重达31.9%，未来加入TPP对关税减让创造的出口效果非常可观。而自由经济示范区则是台湾转型为自由贸易岛的先行。

**自由贸易协定引起的对立**

台湾在上个月已和中国签订ECFA的服务贸易开放，但国内部分出版业、美容业、汽车租赁业者陆续发出反对声音。

台湾立法院将在下周一(27日)召开临时会以审查服务贸易协议，目前有多个民间社团自将举办各项〞反服贸〞的群众抗议活动，以杯葛服贸协议在立法院的审查。

中华经济研究院刘大年忧心地说，若是服贸协议在立法院被修改抑或审查未过，这对未来台湾在国际上洽签自由贸易协议将会造成困难，增加国际上与台湾洽签自贸协议的变数。

〞别国家都会看台湾的服务贸易协定后来怎么发展的。〞刘大年说。

邱达生则表示，全球开放自由贸易是大趋势，产业必定走向开放的道路，自由贸易可带动本地的投资及消费。

中央大学台湾经济发展研究中心主任吴大任则表示，短期内服贸协议引发政治上的对立可以理解，但是台湾内部应该对产业的竞争力更有信心，因为由台湾经济发展的本质来看，根本不必担心外来的竞争，如果愈开放反而愈好，可以让台湾的产业获得更好的发展。

〞有时候也需要更强的竞争，才能激发更大的潜能。〞刘大任说。

台湾负责与大陆协商的准官方机构--海基会与海协会在6月已签订两岸服贸协议，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项产业市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影等产业的市场开放条件。