更正-韩国股市：收盘下跌0.47%，LED及太阳能股大涨

(因译文有误,内文第三段应为“禁止生产和进口白炽灯炮”,而非“禁止LED生产和进口白炽灯炮”)

路透首尔7月16日 - 韩国股市周二下跌,因美国数据好坏参杂,加上未来几周将有重量级公司公布财报,因此市场气氛谨慎;此外重量级个股三星电子 也拖累大盘。

三星电子股价下跌1.1%,浦项钢铁 下滑0.8%。

不过发光二极体(LED)及零件制造商股价大涨,因韩国产业通商资源部周二宣布计划禁止生产和进口白炽灯炮,显示更节能的LED灯泡需求将会上升。

Dongbu Lightec Co Ltd 和锦湖电气 分别跳涨8.9%和7.9%,Lumens Co Ltd 涨11.7%。

太阳能板块也大涨,因中国国务院周一发布关于促进光伏产业健康发展的若干意见称,2013-2015年,年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右,到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。

太阳能股OCI Co Ltd 上涨5.2%。Woongjin Energy Co Ltd 跳升15%,触及涨停。