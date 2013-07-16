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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 15:11 BJT

更正-韩国股市：收盘下跌0.47%，LED及太阳能股大涨

(因译文有误，内文第三段应为“禁止生产和进口白炽灯炮”，而非“禁止LED生产和进口白炽灯炮”)

路透首尔7月16日 - 韩国股市周二下跌，因美国数据好坏参杂，加上未来几周将有重量级公司公布财报，因此市场气氛谨慎；此外重量级个股三星电子 也拖累大盘。

三星电子股价下跌1.1%，浦项钢铁 下滑0.8%。

不过发光二极体(LED)及零件制造商股价大涨，因韩国产业通商资源部周二宣布计划禁止生产和进口白炽灯炮，显示更节能的LED灯泡需求将会上升。

Dongbu Lightec Co Ltd 和锦湖电气 分别跳涨8.9%和7.9%，Lumens Co Ltd 涨11.7%。

太阳能板块也大涨，因中国国务院周一发布关于促进光伏产业健康发展的若干意见称，2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。

太阳能股OCI Co Ltd 上涨5.2%。Woongjin Energy Co Ltd 跳升15%，触及涨停。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收盘下跌0.47%，报1,866.36点。(完)

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