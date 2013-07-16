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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 14:46 BJT

国际油市：布兰特原油跌至每桶109美元下方，因对需求增长存有疑虑

0609 GMT，布兰特原油 跌0.29美元至每桶108.80美元，稍早一度高见109.22美元--稍稍脱离周一触及的三个月高位。美国原油 跌0.21美元报每桶106.10美元，该合约7月11日曾触及今年高位107.45。

“预期布兰特原油表现将逊于美国指标原油，因最新公布的中国经济数据疲弱，中国经济有进一步下行的风险，”澳新银行分析师Natalie Rampono说。

“美国原油期约表现较佳是因为输油瓶颈问题得到缓解，原油输送情况改善，此外季节性供应吃紧亦推高油价。”

亚洲开发银行(ADB)周二表示，已调降亚洲新兴经济体今明两年的经济增长预估，因中国前景趋弱预示着亚洲其他地区的经济活动也将受到抑制。

布兰特原油24小时分析图表请点选(here)

路透调查中八位分析师预估显示，美国7月12日止当周商业原油库存料平均减少200万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/郑茵 审校 李婷仪/艾茂林)

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