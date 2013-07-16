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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 14:39 BJT

台湾经济：中研院下修2013年GDP增率至2.35%，CPI涨幅为1.24%

路透台北7月16日 - 台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周二表示，下修台湾今年全年经济成长率至2.35%，CPI涨幅则估为1.24%。

日前元大宝华综合经济研究院亦下调今年经济成长率至2.47%(原为3.65%)，CPI年增率修正至1.26%(原1.53%)。今年各界对台湾GDP预估至2-3%。

中研院表示，下半年国际情势仍不明朗，中国为首的新兴国家成长动能能否持续、以及欧元区能否走出衰退，都是下半年经济复苏的变数。

台湾主计总处5月时公布，今年全年GDP年增率预估为2.4%，CPI年增率为1.23%，同步下修。

以下为各智库对今年GDP及CPI的预估值：

GDP(%) CPI(%)

中研院经济所(2013.7) 2.35 1.24

元大宝华(2013.6) 2.47 1.26

台综院(2013.6) 2.14 1.33

主计总处(2013.5) 2.40 1.23

台经院(2013.4) 3.71 1.51 (完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)

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