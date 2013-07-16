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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 14:45 BJT

《中国央行票据未到期一览表》--7月16日

累计未到期余额: 6,270亿元人民币

    到期日 发行期限(月)  代码   发行收益率(%) 发行量(亿元)
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2013/7/30        36      1001065     2.6500         850
     8/9          3      1301001     2.9089         100
     8/13        36      1001069     2.6500         860
     8/14         3      1301002     2.9089         270
     8/16         3      1301003     2.9089         170
     8/21         3      1301004     2.9089         100
     8/23         3      1301005     2.9089          60
     8/27        36      1001074     2.6500         800
     8/28         3      1301006     2.9089          70
     8/30         3      1301007     2.9089         150
     9/4          3      1301008     2.9089          70
     9/6          3      1301009     2.9089         110
     9/10        36      1001079     2.6500       1,000
     9/18         3      1301010     2.9089          20
     9/20         3      1301011     2.9089          20
     9/27        36      1001084     2.6500          50
     10/15       36      1001089     2.6500         160
     10/29       36      1001094     2.8500          60
     11/12       36      1001099     3.0000         100
     11/26       36      1001104     3.0000          10

              当年累计: 5,030
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2014/5/13        36      1101032     3.8000         400 
     6/3         36      1101039     3.8000         230
     7/1         36      1101047     3.8900         150
     7/15        36      1101052     3.8900          50
     8/19        36      1101063     3.9700          10
     10/14       36      1101078     3.9700         200
     10/21       36      1101081     3.9600         200

              当年累计:  1,240(完)

 (整理 李宏薇； 审校 边竞)

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