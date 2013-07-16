中国股市：沪综指小幅收升，市场谨慎观望等待政策面更多信号

投行观点：Aercap Holdings评级从中性下调至表现逊于大盘--摩根士丹利
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路透上海7月16日 - 中国股市沪综指周二小幅收升。分析师指出，市场对政策面未来刺激的力度和方向仍未清晰，因此观望情绪浓厚，预期股市需要政策面的更多信号才能走出底部，在此之前料会继续震荡。
沪综指 收报2,065.720点，涨6.330点，或0.31%。上海A股今日成交额为827亿元人民币，上日为879亿元。
“大盘还是一个政策市吧，需要更多政策面的兑现来刺激，目前看来还不清晰，所以还会震荡一段时间。”湘财证券分析师朱礼旭指出。
他并认为，在股市震荡期间，活跃板块一般表现为主题类，消费类等板块轮动，比如今天消费类都表现不错。
沪深300指数 收涨0.46%，报2,317.848点。沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,309.8点，涨0.79%，成交809,174手。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
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投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f