中国股市：沪综指小幅收升，市场谨慎观望等待政策面更多信号

路透上海7月16日 - 中国股市沪综指周二小幅收升。分析师指出，市场对政策面未来刺激的力度和方向仍未清晰，因此观望情绪浓厚，预期股市需要政策面的更多信号才能走出底部，在此之前料会继续震荡。

沪综指 收报2,065.720点，涨6.330点，或0.31%。上海A股今日成交额为827亿元人民币，上日为879亿元。

“大盘还是一个政策市吧，需要更多政策面的兑现来刺激，目前看来还不清晰，所以还会震荡一段时间。”湘财证券分析师朱礼旭指出。

他并认为，在股市震荡期间，活跃板块一般表现为主题类，消费类等板块轮动，比如今天消费类都表现不错。