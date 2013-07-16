《中国2013年经济指标各方预测值一览》--7月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海7月16日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年6月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 *7.6%/德意志银行/13年7月 *7.5%/7.8% 总值(GDP) *7.7%/亚洲开发银行/7月 (7.5%为2013年二季度数据) 7.6%左右/国家信息中心/7月 7.6%左右/兴业银行首席经济学家鲁政委/6月 7.4%/巴克莱银行/7月 能实现7.5%/中国银行/6月 7.4%/中金公司/6月 7.7%/恒生银行/6月 7.4%/汇丰/6月 7.5%/瑞银/6月 8.2%/摩根士丹利/5月 7.75%/国际货币基金组织(IMF)/5月 7.6%/摩根大通/5月 8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 8.3%/世界银行/4月 7.8%/澳新银行/4月 8.2%/亚洲开发银行/4月 8.5%/OECD/3月 9%/星展银行/3月 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 居民消费 3.5%左右 2.5%左右/国家信息中心/13年7月 2.7%/2.6% 价格指数(CPI) 不超过3%/中国银行/6月 2.8%/恒生银行/6月 2.7%/瑞银/6月 2.6%/巴克莱/6月 3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 3.5%左右/澳新银行/4月 3.5%/星展银行/3月 3%左右/发改委价格监测中心/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 工业生产者出厂 -- -0.1%/中金公司/13年4月 -2.7%/-1.7% 价格指数(PPI) 广义货币 13% 14%/中金公司/13年6月 *14.0%/13.8% 供应量(M2) 16.5%/人民大学/12年11月 新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 *8,605亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,800亿美元左右/国家信息中心/7月 *271.3亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% 13%左右/国家信息中心/7月 *13.3%/14.3% 零售总额 固定资产投资 18% 22.5%/海通证券/13年5月 *20.1%/20.6% (不含农户) 22%/国家信息中心/12年12月 (20.1%为1-6月数据) 21.5%/摩根大通/11月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 吴芳；审校 边竞)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别