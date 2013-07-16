投行观点：料港股将从低位反弹逾10%，因美国加息忧虑减退--瑞信私人银行

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透香港7月16日 - 瑞信 旗下私人银行及财富管理部门周二称，预料港股将从低位反弹，因美国在2015年前加息机会不大，而市场对美国退市忧虑反应过敏。该行并维持对香港股市的增持配置，12个月恒生指数 目标为24,000点，较现水平约有13%上升空间。
瑞信私人银行及财富管理部亚太区研究主管范卓云称，中国经济增长放缓令香港市场的中期前景带来隐忧，但展望下半年，恒生指数对比国企指数 投资前景较好。她说，“按香港12个月市帐率和12个月股本回报比率来看，香港是亚太区估值最偏低的市场之一。”
她并指出，蓝筹地产股是估值偏低的周期性股份，目前的资产净值折让接近过往金融危机水平，由于市场忧虑联储局退市并加息，作为息口敏感股的香港地产股出现超卖，但相信未来具有不错的反弹潜力。
范卓云称，预期中国将于今年下半年推出温和宽松政策以稳定增长，但由于结构性改革即将启动，中国推出大规模刺激经济措施机会不大，该行考虑到中国经济增长结构性放缓以及影子银行相关的风险因素，把中国股票的评级维持中性。
“根据目前M2货币供应量的增长趋势和发达经济体需求复苏情况，中国经济于下半年可能维持与上半年相约的增长水准。但由于结构性改革过程中的各种政策性制约因素，我们对未来1-2年中国经济增长的预期存在一定不确定性。”她说。
瑞信预期，下半年环球经济增长前景改善将抵销美国债息上扬的负面影响，料股票表现优于债券，建议增持日本、台湾和香港的股票，原因是这些股市对全球经济增长较敏感。而投资主题聚焦亚洲复苏概念股、日本量化宽松受益者和价值被低估的城镇化、消费和基建相关股份。
建议增持台湾股票，乃由于基本因素的改善，包括货币供应趋于宽松、盈利增长上调、估值改善，以及技术趋势正面。并认为海峡两岸关系前景改善和增值税法规的修订均对台股有利，12个月台湾加权指数 目标为9,000点，现为约8,260点。
货币方面，瑞信建议投资者在外币投资组合中持有人民币和新加坡元，因中国和新加坡的外汇储备丰厚，其稳健的外贸盈余和财务状况均支持人民币和新加坡元的表现。预期人民币兑美元12个月见6.0，新加坡元兑美元 12个月见1.23。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别