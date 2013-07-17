《中国债券市场每日交易备忘》--7月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币10年期续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.64% 中国北车 20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和兴业银行主承 招商证券 30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销 邢台钢铁公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 四川九洲电气集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行和工行主承 中国电力建设集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和银河证券主承 重庆商业投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，浦发银行主承 新华都实业集团股份10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 国能生物发电集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 河北出版传媒集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行和兴业银行主承 陕西建工集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部300亿元七年期固息国债130015，票面利率3.46% 新郑新区发展投资15亿元六年期固息债1380231，票面利率6.52% 华电国际 <1071.HK >30亿元九个月期超短融011316003，票面利率4.40% 石药集团3亿元一年期短融041361035，票面利率5.20% 中国中冶 39亿元一年期短融041359049，票面利率4.98% 江苏阳光集团5亿元三年期中票101361003，票面利率6.50% ============================================================================ 三、缴款： 滨州城建投资11亿元七年期固息债1380232，票面利率6.15% 岳阳城建投资18亿元七年期固息债1380233，票面利率6.05% 财政部代发243亿元五年期地方政府债139104，票面利率3.82% 鞍钢集团20亿元九个月期超短融 大唐集团50亿元九个月期超短融 广东粤合资产经营公司2亿元一年期短融 申银万国证券25亿元三个月期短融1390054，票面利率4.55% 长江电力 30亿元一年期短融 江苏交通控股公司25亿元一年期短融 安徽古井集团4亿元三年期中票 河南投资集团7亿元五年期中票 新疆生产建设兵团国资经营公司6亿元五年期中票 重庆铁发遂渝高速公路公司3亿元三年期中票 广百集团9亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国家开发银行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)080212到期兑付，基本利差0.75% 华电国际35亿元三个月期超短融011316002到期兑付，票面利率3.60% 南方航空集团18亿元三个月期超短融011327001到期兑付，票面利率3.60% 中国航空集团7亿元六个月期超短融011342001到期兑付，票面利率4.15% 中国航空集团7亿元六个月期超短融011342002到期兑付，票面利率4.15% 华泰集团4亿元一年期短融041252029到期兑付，票面利率4.22% 湖州交通投资集团15亿元15年期固息债078033付息，票面利率5.48% 河北建设投资集团18亿元15年期固息债078034付息，票面利率5.50% 铜川市开发投资8亿元七年期固息债1280204付息，票面利率7.50% 新疆哈密国资投资10亿元六年期固息债1280205付息，票面利率6.25% 成都经济技术开发区10亿元六年期固息债1280206付息，票面利率6.50% 成都经济技术开发区10亿元七年期固息债1280207付息，票面利率6.55% 财政部代发239亿元五年期地方政府债129104付息，票面利率3.02% 国开行150亿元三年期浮息债(一年定存基准)130206付息，基本利差0.90% 国开行150亿元五年期浮息债(一年定存基准)130207付息，基本利差1.12% 国开行150亿元七年期浮息债(一年定存基准)130208付息，基本利差1.28% 国开行150亿元10年期浮息债(一年定存基准)130209付息，基本利差1.45% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强表示，既不能因经济指标的一时波动而改变政策取向，影响来之不易的结构调整机遇 和成效，也不能对经济运行可能滑出合理区间出现大的起伏缺乏警惕和应对准备。 --据上海证券报周三报导，截至6月末，国家开发银行 累计本息回收率99.39%；同期不良贷款率0.32% ，与去年底接近，该数据一定程度上化解了去年光伏危机爆发以来外界对国开行资产质量的疑虑。 --美国财政部最新数据显示，今年5月中国净增持美国国债252亿美元；截止5月末，中国持有的美国国债为13,1 59亿美元，4月末修正后则为12,907亿美元；中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。 7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/康熙泽；审校 李宏薇)