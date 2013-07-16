台湾债市：五年公债殖利率微幅收跌，静待贝南克谈话令观望气氛增浓

* 台债殖利率随美债微幅收跌 * 两年期公债102/7得标利率符预期 * 静待贝南克国会证词陈述 * 短线台债量缩整理 路透台北7月16日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二微幅收 跌。交易员认为，反应美国6月零售销售增长不如预期的利多，今日台债殖利率随美债微幅 收跌，不过美联储主席贝南克周三将赴众议院证词陈述，市场观望气氛浓厚，短线台债持续 量缩整理。 交易员指出，今日午间两年期公债102/7标售结果出炉，得标利率落在市场预估的区间 ，略低于上次同年期得标利率的0.735%，主因本地银行间资金偏滥，及近日台币升值，外商 银行也有资金去化的需求，得标利率大致符预期，稍有压抑多方气势令尾盘跌幅收敛。 在贝南克赴美国国会证词陈述之前，美国周一公布6月零售销售增长不如预期，致市场 忧心美国第二季经济成长表现恐受到消费需求不振所拖累。银行台债交易员表示，静待贝南 克对美国经济复苏情势的最新说法，这周台债都会维持低量的情况，交易盘大多退场观望， 台债成交量单薄恐导致近日交易区间拉大。 “大家都想要解贝南克的新谜语!”一证券台债交易员说。 多数交易员暂估明日五年券102/2殖利率主要交投区间暂看1.04-1.08%，10年券102/6 主 要区间暂看1.43-1.48%。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的两年期公债102/7 得标利率为0.716 %，符合市场预期。先前路透调查显示，本期公债得标利率预估中值在0.70-0.72%间，最低 预估在0.67%，最高在0.75%。 美国公债价格周一上扬，因零售销售增长不及预期，引发市场预期第二季经济成长令人 失望，并促使投资者押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能坚持现行的购债刺激计划。 10年期美国公债价格 收益率较上周五尾盘跌3个基点，报2.562%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.85 1.0550 1.0431-1.0620 22.5 10 102/6 -2.15 1.4550 1.4500-1.4650 6.0 近期台湾股汇市表现皆偏强，台股加权指数 周一收涨0.07%报8,260.11点，台币 盘中主要区间落在29.821-29.840，盘中维持升值态势，台债交易员称，随着台币走升，市 场对外资进场买短券的预期增温，不过最近外资买盘尚不明显。 下周二(23日)将标售20年公债102/8，金额为300亿台币，票券交易员认为，相较于今日 标售的两年期公债，市场较为关注下周长券端标售的情况，两年券主要为资金需求的买盘， 较不会影响殖利率波动，长券端标售结果往往跟台债殖利率连动较深，比较会带动台债殖利 率走向。 本周余日债市重大事件包括周三美联储主席贝南克将在众议院金融服务委员会就货币政 策发表证词陈述，且同日美联储也将公布经济形势褐皮书。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4550 5 102/2 1.0550 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)