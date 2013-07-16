中国经济：建议下调今年GDP增速目标至7%，以促地方政府惠民生--专家

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透北京7月16日 - 中国经济增长的目标及底限是最近广受市场关注的问题，对此前全国人大财经委副主任贺铿建议，把今年GDP(国内生产总值)增速目标调整至7%，这将有助于地方政府从以发展GDP为主，转变到注重民生等方面上来。
贺铿周二在中国国际交流中心有关“上半年经济形势分析”研讨会上表示，就上半年经济数据看，中国经济运行总体上是平稳的，虽然下行的压力短时期还难以改变，但不会出现硬着陆，防范金融风险目前比稳增长更重要也更突出。
“今年的GDP增长还有可能实现7.5%，但是我要提一个建议，党的三中全会如果有魄力的话，主动调整一下，（把目标）降成7%，”他认为这将向地方政府传递信号，不要在GDP上反复做文章，不要想到刺激经济增长的措施，而应更注重民生、提高居民收入。
国家主席习近平此前表示，要改进选拔干部的考核方法和手段，再也不能简单以国内生产总值（GDP）增长率来论英雄了，要把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容。
贺铿指出，近几年长期实行凯恩斯主义的积极扩张政策，依赖投资保增长，使得中国国民经济GDP的初次分配格局发生了很大扭曲，消费率不断降低（15年来降低17个百分点）并导致内需不足。
以今年上半年数据为例，最终消费对于GDP的贡献率只有45.2%，拉动GDP增长3.4个百分点；而资本形成对GDP的贡献率是53.9%，拉动GDP增长4.1个百分点，7.6个百分点主要是投资在拉动。
“长期过度投资形成的问题，绝不可以再用过度扩张的方法对应。”贺铿说。
他称，现在基础设施普遍存在使用效率不高、短期内无法回收成本的问题。要尊重经济规律、经济效益，基础设施、公共设施的建设可以适当超前，但不能脱离经济发展的现实水平，应结合人均GDP、人均可支配收入来发展。“试问，一个收入不高的穷人非要借债建一栋豪华别墅住，可能吗？”
在财政政策上，他主张也应量入为出，力求财政平衡。前几年的财政货币政策已导致金融风险不断加剧，未来若不高度重视房地产调控、地方债管理、影子银行监管等问题，可能有出现经济危机的可能。
中国经济增速已连续两个季度回落，周一公布的二季度GDP同比增速7.5%符合预期，上半年经济增长7.6%略高于7.5%的全年目标。市场普遍认为新领导层力推调结构对经济放缓的容忍度有所提高，但对李克强总理“经济增长率、就业水平等不滑出下限”中的下限在哪里，各界观点不一。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别