中国经济：建议下调今年GDP增速目标至7%，以促地方政府惠民生--专家

路透北京7月16日 - 中国经济增长的目标及底限是最近广受市场关注的问题，对此前全国人大财经委副主任贺铿建议，把今年GDP(国内生产总值)增速目标调整至7%，这将有助于地方政府从以发展GDP为主，转变到注重民生等方面上来。

贺铿周二在中国国际交流中心有关“上半年经济形势分析”研讨会上表示，就上半年经济数据看，中国经济运行总体上是平稳的，虽然下行的压力短时期还难以改变，但不会出现硬着陆，防范金融风险目前比稳增长更重要也更突出。

“今年的GDP增长还有可能实现7.5%，但是我要提一个建议，党的三中全会如果有魄力的话，主动调整一下，（把目标）降成7%，”他认为这将向地方政府传递信号，不要在GDP上反复做文章，不要想到刺激经济增长的措施，而应更注重民生、提高居民收入。

国家主席习近平此前表示，要改进选拔干部的考核方法和手段，再也不能简单以国内生产总值（GDP）增长率来论英雄了，要把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容。

贺铿指出，近几年长期实行凯恩斯主义的积极扩张政策，依赖投资保增长，使得中国国民经济GDP的初次分配格局发生了很大扭曲，消费率不断降低（15年来降低17个百分点）并导致内需不足。

以今年上半年数据为例，最终消费对于GDP的贡献率只有45.2%，拉动GDP增长3.4个百分点；而资本形成对GDP的贡献率是53.9%，拉动GDP增长4.1个百分点，7.6个百分点主要是投资在拉动。

“长期过度投资形成的问题，绝不可以再用过度扩张的方法对应。”贺铿说。

他称，现在基础设施普遍存在使用效率不高、短期内无法回收成本的问题。要尊重经济规律、经济效益，基础设施、公共设施的建设可以适当超前，但不能脱离经济发展的现实水平，应结合人均GDP、人均可支配收入来发展。“试问，一个收入不高的穷人非要借债建一栋豪华别墅住，可能吗？”

在财政政策上，他主张也应量入为出，力求财政平衡。前几年的财政货币政策已导致金融风险不断加剧，未来若不高度重视房地产调控、地方债管理、影子银行监管等问题，可能有出现经济危机的可能。