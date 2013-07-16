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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 15:37 BJT

全球金市：现货金持稳，市场等待美联储主席贝南克国会证词

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1281.00 -0.99 -0.08 -23.50

现货银 19.78 -0.11 -0.55 -34.68

现货铂金 1414.50 -7.50 -0.53 -7.85

现货钯金 728.47 -0.03 -0.00 5.27

COMEX期金 1279.80 -3.70 -0.29 -23.63 19629

COMEX期银 19.78 -0.06 -0.32 -34.75 4540

汇率

欧元/美元 1.3077

美元/日圆 99.94

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王洋)

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