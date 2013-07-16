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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 15:26 BJT

韩国债市：公债小幅上涨，但在贝南克证词陈述前市场保持谨慎

路透首尔7月16日 - 韩国公债周二在国内市场小幅上涨，追随美国公债走势，但部分回吐稍早涨幅，因投资者在美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克国会发表证词之前保持谨慎。

指标10年期公债 收益率(殖利率)收跌1个基点，三年期公债期货9月合约 收高0.02点报105.65。

今日收盘价 上日收市价 -------------------------------------------------------

韩国公债期货 KTBc1* 105.65 105.63

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.44% 3.45%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.14% 3.15%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵 审校 石冠兰)

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