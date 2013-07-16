中国经济：上半年城镇新增就业725万人，失业率维持在4.1%--新华

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透北京7月16日 - 中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，上半年中国就业形势保持总体稳定，城镇新增就业达到725万人，比去年同期增加31万人；城镇登记失业率则保持在4.1%。
“保持就业市场稳定是一项长期的艰巨任务，”新华社援引他在北京一场会议上称。但报导并未透露会议的相关细节。
昨日中国国家统计局公布，中国二季度经济成长率为7.5%，为连续第二个季度放缓。随着国内经济增速减弱，维护就业市场稳定也成为中国领导人颇为关注的议题。
尹蔚民指出，上半年中国农民工外出就业达到1.71亿人，比去年同期增加400多万人；未来服务业预计将在吸纳新增劳动力方面发挥重要作用，服务业1个百分点的升幅即可创造大约70万个就业岗位。
中国人力资源和社会保障部只是按季度发布失业率数据，并不会公布月度细项。自2010年第三季度起,中国城镇登记失业率就一直持稳在4.1%未变。
不过，中国国家统计局局长马建堂周二接受新华网独家访问时透露，今年上半年国家统计局调查的失业率稳定在5%左右。
此外，上半年城乡居民收入增长也总体稳定，农村居民人均现金收入名义增长11.9%，扣除物价实际增长9.2%，城镇居民可支配收入名义和实际增幅分别为9.1%和6.5%。（完） (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别