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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 16:03 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌，受油价走低及亚洲经济前景趋弱打击

“油价走软及亚洲开发银行调降经济增长预估，促使投资人出脱合约，避开风险，”曼谷一名交易员称。

交易员称，成交量偏低，仅6,046口成交，远低于每日平均10,000口以上水准。

上海期交所1月期胶 上涨140元人民币，收报每吨17,625元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤217.0美分，上涨0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)

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