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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 16:44 BJT

表格：英国6月CPI较前月下滑0.2%，较上年同期增长2.9%

以下为详细数据：

6月 5月 预估

CPI(HICP)

较前月% -0.2 0.2 -0.1

较上年同期%　　　 2.9 2.7 3.0

核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)

较前月% -0.2 0.4

较上年同期% 2.3 2.2

零售物价指数(RPI)

较前月% -0.1 0.2 0.0

较上年同期%　　　 3.3 3.1 3.4

RPIX(RPI扣除抵押贷款)

较前月% -0.1 0.2 0.0

较上年同期%　 3.3 3.1 3.4 (完) (编译 艾茂林; 审校 田建华)

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