表格：英国6月CPI较前月下滑0.2%，较上年同期增长2.9%

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
以下为详细数据：
6月 5月 预估
CPI(HICP)
较前月% -0.2 0.2 -0.1
较上年同期% 2.9 2.7 3.0
核心CPI(扣除能源、食品与烟酒)
较前月% -0.2 0.4
较上年同期% 2.3 2.2
零售物价指数(RPI)
较前月% -0.1 0.2 0.0
较上年同期% 3.3 3.1 3.4
RPIX(RPI扣除抵押贷款)
较前月% -0.1 0.2 0.0
较上年同期% 3.3 3.1 3.4 (完) (编译 艾茂林; 审校 田建华)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
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