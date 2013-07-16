表格：英国6月CPI较前月下滑0.2%，较上年同期增长2.9%

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免

路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。