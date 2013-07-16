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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 16:10 BJT

金属期市：伦铜持坚，受美国刺激举措憧憬支撑

0704GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6966.50 46.50 +0.67 -12.14

上海期铜 50250 300 +0.60 -12.88

COMEX期铜 3.16 0.01 +0.46 -99.14

LME期铝 1813.25 9.25 +0.51 -12.45

上海期铝 14340 -15 -0.10 -6.55

LME期锌 1895.25 3.25 +0.17 -8.15

上海期锌 14725 -820 -5.28 -5.28

LME期镍 13550.00 45.00 +0.33 -21.01

LME期铅 2061.50 6.50 +0.32 -11.90

上海期铅 13890.00 5.00 +0.04 -8.92

LME期锡 19405.00 15.00 +0.08 -17.07

LME/上海套利价差^ -386

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 高琦)

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