《澳洲个股焦点》力拓继续推进铁矿石增产计划，未受中国经济放缓影响

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力拓周二公布的第二季产量报告显示，计入合资企业后，力拓4-6月整体产量同比增加7%至6,600万吨。

不过，同期出货量仅增加1%至6,100万吨，因一处装运码头的传送系统暂时性故障。

铁矿石约为力拓贡献三分之二营收，其次是铜矿。

根据气象数据，澳洲铁矿石产区Pilbara地区6月下起豪雨，部分区域甚至遭遇70多年以来最潮湿的6月。

必和必拓周三公布财报料也将显示铁矿石季度产量增速因降雨而放缓，一定程度上抵销了该公司扩张业务的努力。

出乎意外的豪雨已促使Fortescue对该公司2012-13年产量预估示警，称产量可能减少200万吨。

力拓并表示，该公司位于美国的Bingham Canyon铜矿在历经土石滑坡之后，复工的速度快于预期，全年矿铜及精炼铜产量较先前的预估增加2.5万吨。(完)