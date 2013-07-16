《汇市简讯》欧元/美元买单挂在1.3040-50和1.3000-10

0805GMT

* 欧元/美元支撑位在1.2985-90，停止单埋于下方

* 卖单挂在1.3100，停止单在1.3110和1.3120上方

* 周二盘初触及高点1.3099，周一低点为1.2992

* 汇价在走高之前，仍有降至1.2940-65区域的空间

* 行权价在1.3050/55、1.30710和1.3100的期权即将到期。(完)

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