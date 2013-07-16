《汇市简讯》欧元/美元买单挂在1.3040-50和1.3000-10

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
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* 欧元/美元支撑位在1.2985-90，停止单埋于下方
* 卖单挂在1.3100，停止单在1.3110和1.3120上方
* 周二盘初触及高点1.3099，周一低点为1.2992
* 汇价在走高之前，仍有降至1.2940-65区域的空间
* 行权价在1.3050/55、1.30710和1.3100的期权即将到期。(完)
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路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
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