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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 16:34 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元走高但涨幅料难守住，关注稍晚CPI数据

英国6月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.2%；较上年同期增长2.9%，为2012年4月以来最高增幅(预估为按年增长3.0%)。

数据公布后，英镑兑美元跌至盘中低点。

欧元兑英镑 上升0.1%，报0.8659英镑，脱离四个月高点0.86945。(完)

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