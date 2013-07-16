欧洲汇市：英镑兑美元走高但涨幅料难守住，关注稍晚CPI数据

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
英国6月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.2%；较上年同期增长2.9%，为2012年4月以来最高增幅(预估为按年增长3.0%)。
数据公布后，英镑兑美元跌至盘中低点。
欧元兑英镑 上升0.1%，报0.8659英镑，脱离四个月高点0.86945。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/王翔琼; 审校 沈以文)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。