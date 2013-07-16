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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 16:32 BJT

台湾央行：共发行1,566.5亿台币存单，存单发行余额持平上日

路透台北7月16日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,566.5亿台币存单，同存单到期金额。存单发行余额持平上日。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,504.5

91天期 0.93 48

182天期 1.05 14

央行上日共发行4,025亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,106.95亿台币。

拆款中心资料 显示，经修正后周一超额准备为负8亿台币，累计超额准备为709亿，加计前期1%的超额准备为1,762亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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