台湾央行：共发行1,566.5亿台币存单，存单发行余额持平上日

投行观点：Aercap Holdings评级从中性下调至表现逊于大盘--摩根士丹利
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路透台北7月16日 - 台湾央行周二公布，今日共发行1,566.5亿台币存单，同存单到期金额。存单发行余额持平上日。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,504.5
91天期 0.93 48
182天期 1.05 14
央行上日共发行4,025亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,106.95亿台币。
拆款中心资料 显示，经修正后周一超额准备为负8亿台币，累计超额准备为709亿，加计前期1%的超额准备为1,762亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f