中国经济：下半年料保持平稳增长，经过努力可实现全年目标--统计局局长

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透北京7月16日 - 中国二季度经济成长率续降至7.5%，市场对下半年走势的担忧有增无减。但在中国国家统计局局长马建堂看来，上半年中国经济运行总体还是平稳，下半年料继续保持平稳增长，经过努力可以实现全年预期目标；此外稍微偏紧的宏观经济环境也有利于结构调整。
“7.6%可能是中国经济发展状况的缩影...上半年总体还是平稳的，主要指标还在合理的、客观的区间，”新华网周二援引他对宏观经济数据进行解读时的话称。
马建堂指出，7.6%的速度应该横向和美欧日等其它国家比较，应该说是比较快的速度，这在国内外复杂的环境下已经很不容易.
“（经济增长的）基本的动力尽管有变化，但现在仍然存在...我个人认为，下半年国民经济还会继续保持这样一种平稳增长的态势，经过努力是可以实现全年的预期目标的，”他在接受新华网采访时称。
马建堂并称，稍微偏紧的宏观经济环境也有利于结构调整，因为倘若经济增速在12%、13%、15%、16%，可能需求绷得很紧，这种状态可能不利于结构调整，什么东西都卖得出去，企业就没有压力进行产品创新。
“从去年以来，经济增速稳定在7.5%到8%的区间，宏观环境既不那么热，又比较平稳，又有一定的市场压力，”他说，“不是说你生产的东西都能卖得出去，要想生存下去、要想发展下去，就要进行技术创新，就要进行调整产品结构，这就是市场压力。”
马建堂认为中国经济增长基本动力最主要的就是十八大所讲的新“四化”，尤其其中的以人为本的城镇化和新型工业化。
他指出，所谓城镇化就是使越来越多的居民和经济活动集聚到城镇，如此从需求层面来讲就可以带动很多投资需求和消费需求。据他透露，2001年到2011年10年期间城镇化每提高一个百分点，拉动投资增长3.7个百分点，拉动消费增长1.8个百分点。
中国去年的城镇化率仅有52.6%，但是发达国家的城镇化率都超过70%。“按70%这个目标来作为中国未来十年或二十年的目标来看的话，还有20个点的空间。所以说，需求的潜力还是很大的，”马建堂称。
另外，十八大提出到2020年要基本实现工业化，基本实现工业化水平就是要达到80%，而在2010年中国工业化水平也只有60%，那么工业化也有20个点的提升空间，会对中国经济产生很大的推动和拉动力量。
“从长远来看推动我国发展的动力尽管有所变化，但是基本格局没有变，”他说。
他并透露，统计局近期针对25万户企业进行问卷调查，有65%的企业预期本企业下半年经营状况大致平稳，还有20%左右预期下半年还会好一些，当然也还有15%左右的预期下半年更坏。
中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别