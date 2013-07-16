英国金融市场：英镑下滑而公债上涨，此前英国通胀数据低于市场预期

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透伦敦7月16日 - 英镑下滑而英国公债上涨，此前英国公布的通胀数据略低于市场预期，使英国央行有可能会坚持承诺维持宽松货币政策。
英国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.9%，路透预估为增长3.0%。
英镑兑美元 下跌0.3%至盘中低点1.5046美元，数据公布前在1.5095。
欧元兑英镑 上升0.3%至盘中高位0.8685英镑，数据公布前为0.8661。
9月英国公债期货 升至盘中高点113.10，日内上涨24个跳动点，数据公布前交投于112.90左右。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。