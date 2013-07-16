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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 16:54 BJT

英国金融市场：英镑下滑而公债上涨，此前英国通胀数据低于市场预期

路透伦敦7月16日 - 英镑下滑而英国公债上涨，此前英国公布的通胀数据略低于市场预期，使英国央行有可能会坚持承诺维持宽松货币政策。

英国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.9%，路透预估为增长3.0%。

英镑兑美元 下跌0.3%至盘中低点1.5046美元，数据公布前在1.5095。

欧元兑英镑 上升0.3%至盘中高位0.8685英镑，数据公布前为0.8661。

9月英国公债期货 升至盘中高点113.10，日内上涨24个跳动点，数据公布前交投于112.90左右。(完) (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)

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