更新版 1-中国汇市：人民币小幅收升，短期缺乏方向料仍陷于窄幅振荡

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 人民币即期小幅收升
* 中间价连三天走贬
* 短期窄幅振荡还将持续 (更新收盘报价)
路透北京7月16日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收升。中间价连续第三天小幅走贬，市场走势则未加理会。交易员表示，市场供求仍处于相对均衡状态，日内结购汇均有表现，整体看还是缺乏明显的交易方向，短期内窄幅振荡还将持续。
“区间振荡嘛，升不动就跌、跌不动就升，6.12-6.14的区间，突破了再说方向！”上海一股份行交易员表示。
上海另一家股份行交易员认为，中间价在6.16-6.18元区间振荡其实也在传达维稳的信号；另外，6、7月份市场其实都在承受相对明显的贬值压力，6月是外管局20号文影响，7月是H股分红购汇影响，但实际看来都没有出现明显贬值，推测客盘还是有相应规模的结汇实需。
东京汇市衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数周二下跌，但跌幅有限，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在主要央行中首个退出超宽松货币政策的预期支撑。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1350 6.1378 0.05%
中间价 6.1692 6.1663 -0.05%
成交额 140亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.57% (上限±1% 日高 日低
)
日内波动幅度(pips) 48 6.1341 6.1389
2013年来即期升贬值幅度 1.55% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFXS 1,145
>
离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日
1年期NDF 6.2735/72 6.2820
CNH即期 6.1360/70 6.1376
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽/张喜良)
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路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别