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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 16:43 BJT

香港个股：长实称如楼盘预售同意书获批，有信心全年销售超300亿港元

路透香港7月16日 - 香港大型房地产商--长江实业 执行董事赵国雄周二指出，公司的售楼步伐未有因政府实施一手住宅物业销售条例遭拖慢，相信旗下多个楼盘一旦取得预售同意书后可以全速进行，全年300亿港元的销售目标应可达到甚至超出。

赵国雄表示，公司目前已积极制作楼盘的售楼书和广告等筹备工作；但由于不少楼盘仍未取得政府批出预售同意书，所以未能开售，惟一旦取得同意书，相信可以全速进行。

“300亿港元（销售）目标可不可以达到？我可以回答你，如果取得预售同意书就一定能够达到甚至可以超过。”他说。

赵国雄并预期，最快推出的楼盘是荃湾昇柏山及大埔凤园项目。

身兼置富资产管理主席的赵国雄表示，置富产业信托 现时的负债率只有约20%，属较低水平，但对收购资产方面公司未有具体计画，但认为如果向独立第三方收购，手续可能较方便，因不属于关连交易不须股东批准，但收益率可能会比现时5%低，股东未必赞成。

置富产业稍早公布，截至今年6月底止六个月可供分派收益按年增长14.4%，至3亿港元；每单位获分派0.18港元，较上年同期增长13.8%，主要受惠旗下已完成的资产增值措施、出售物业，以及物业出租率回升。

该房地产信托基金指出，旗下物业组合置富第一城及银禧荟的出租率保持在97.8%水平，续租租金升幅达18.2%，整体物业平均租金亦按年升7%至每平方尺33.1港元。

“现时整体续租率达八成，反映加租幅度合理，未来仍然会继续物色屋苑商场作收购。”赵国雄说。

他表示若出租率维持现有水平，租金收入上升，或有机会增加派息，又希望透过斥资1.15亿元，重新规划及翻新商场，包括马鞍山广场、第一城街市和丽城荟，以增加租金收入和改善租客收入，预期三个商场的回报率都是15%。（完） (发稿　杜斯琪；审校　梁慧仪/黄凯)

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