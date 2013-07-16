香港个股：长实称如楼盘预售同意书获批，有信心全年销售超300亿港元

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透香港7月16日 - 香港大型房地产商--长江实业 执行董事赵国雄周二指出，公司的售楼步伐未有因政府实施一手住宅物业销售条例遭拖慢，相信旗下多个楼盘一旦取得预售同意书后可以全速进行，全年300亿港元的销售目标应可达到甚至超出。
赵国雄表示，公司目前已积极制作楼盘的售楼书和广告等筹备工作；但由于不少楼盘仍未取得政府批出预售同意书，所以未能开售，惟一旦取得同意书，相信可以全速进行。
“300亿港元（销售）目标可不可以达到？我可以回答你，如果取得预售同意书就一定能够达到甚至可以超过。”他说。
赵国雄并预期，最快推出的楼盘是荃湾昇柏山及大埔凤园项目。
身兼置富资产管理主席的赵国雄表示，置富产业信托 现时的负债率只有约20%，属较低水平，但对收购资产方面公司未有具体计画，但认为如果向独立第三方收购，手续可能较方便，因不属于关连交易不须股东批准，但收益率可能会比现时5%低，股东未必赞成。
置富产业稍早公布，截至今年6月底止六个月可供分派收益按年增长14.4%，至3亿港元；每单位获分派0.18港元，较上年同期增长13.8%，主要受惠旗下已完成的资产增值措施、出售物业，以及物业出租率回升。
该房地产信托基金指出，旗下物业组合置富第一城及银禧荟的出租率保持在97.8%水平，续租租金升幅达18.2%，整体物业平均租金亦按年升7%至每平方尺33.1港元。
“现时整体续租率达八成，反映加租幅度合理，未来仍然会继续物色屋苑商场作收购。”赵国雄说。
他表示若出租率维持现有水平，租金收入上升，或有机会增加派息，又希望透过斥资1.15亿元，重新规划及翻新商场，包括马鞍山广场、第一城街市和丽城荟，以增加租金收入和改善租客收入，预期三个商场的回报率都是15%。（完） (发稿 杜斯琪；审校 梁慧仪/黄凯)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别