台湾汇市：台币兑美元收升在逾一个月高位，市场等待贝南克证词

* 明日区间料在29.xx-29.xx 路透台北7月16日 - 台币兑美元 周二收升。美元指数小幅下滑，韩币等亚币趋 升，带动台币走强，创下逾一个月的收盘高位。 6月7日台币兑美元收在29.871。汇银人士表示，外资持续买超台股 ，盘中仍有 汇入，而出口商的卖压在此刻已小了许多，倾向忍耐。交易员表示，近尾盘时央行亦有入场 买汇，缓和一些台币的升势。 “外资大多是卖美元，但很奇怪，尾盘时有进来买。”一位本地银行的交易员称。他并 认为，很可能这些买(美元)单是被〞逼〞出来的，因此才会在尾盘才出现。 他们并估，明日台币主要交易区间先看29.8-29.9。交易员也说，虽然上周贝南克的讲 话才让美元反转向下调整，但市场对本周的贝南克讲话并不敢掉以轻心，市场估仍将在此际 盘整，方向并不明显。 台北外汇中心的台币兑美元终场收升7.4分报29.878。不计央行开盘及尾盘作价，台币 今日实质成交区间在29.83-29.85，上日则在29.87-29.9。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超64.72亿台币，连续第六日买超 ，总计574.57亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价折价稍有 扩大。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.790/29.810，上日则收在29.81 0。 印度卢比周二上涨近1%，受助于央行出手制止其下滑态势，与此同时大多数新兴亚币走 坚，因美国零售销售数据支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持刺激措施的希望。[EMR G/SGCN] 本周全球重要的经济事件有： 周二美国将公布消费者物价指数(CPI)；周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院 金融服务委员会就货币政策发表证词陈述，且周三美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势 褐皮书；周五有G20财长与央行总裁会议。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.878 29.952 29.815-29.952 29.952 6.26 5.82 元太外汇经纪公司 29.875 29.952 29.822-29.960 29.952 3.50 2.46 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.135/-0.105 (完)