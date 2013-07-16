台湾汇市：台币兑美元收升在逾一个月高位，市场等待贝南克证词

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 明日区间料在29.xx-29.xx 路透台北7月16日 - 台币兑美元 周二收升。美元指数小幅下滑，韩币等亚币趋 升，带动台币走强，创下逾一个月的收盘高位。 6月7日台币兑美元收在29.871。汇银人士表示，外资持续买超台股 ，盘中仍有 汇入，而出口商的卖压在此刻已小了许多，倾向忍耐。交易员表示，近尾盘时央行亦有入场 买汇，缓和一些台币的升势。 “外资大多是卖美元，但很奇怪，尾盘时有进来买。”一位本地银行的交易员称。他并 认为，很可能这些买(美元)单是被〞逼〞出来的，因此才会在尾盘才出现。 他们并估，明日台币主要交易区间先看29.8-29.9。交易员也说，虽然上周贝南克的讲 话才让美元反转向下调整，但市场对本周的贝南克讲话并不敢掉以轻心，市场估仍将在此际 盘整，方向并不明显。 台北外汇中心的台币兑美元终场收升7.4分报29.878。不计央行开盘及尾盘作价，台币 今日实质成交区间在29.83-29.85，上日则在29.87-29.9。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超64.72亿台币，连续第六日买超 ，总计574.57亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘一个月期美元/台币报价折价稍有 扩大。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.790/29.810，上日则收在29.81 0。 印度卢比周二上涨近1%，受助于央行出手制止其下滑态势，与此同时大多数新兴亚币走 坚，因美国零售销售数据支撑美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持刺激措施的希望。[EMR G/SGCN] 本周全球重要的经济事件有： 周二美国将公布消费者物价指数(CPI)；周三至周四，美联储(FED)主席贝南克在众议院 金融服务委员会就货币政策发表证词陈述，且周三美国联邦储备理事会(FED)公布经济形势 褐皮书；周五有G20财长与央行总裁会议。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.878 29.952 29.815-29.952 29.952 6.26 5.82 元太外汇经纪公司 29.875 29.952 29.822-29.960 29.952 3.50 2.46 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.135/-0.105 (完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别