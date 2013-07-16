中国债市：现券收益率短跌长稳，然交投略显清淡机构谨慎心态难消

路透上海7月16日 - 中国银行间债市周二现券收益率短跌长稳，整体成交并不活跃。交易员认为，稍早国开债长期限品种招标利率走高，带动部分二级市场中长期品种收益率略有所走升，然长端整体变化并不大，而资金价格的回落则推动部分短端买盘出现。

他们并表示，目前整体来看，多数机构对未来政策和资金面预期不确定性难以消除，现券交投积极性并不是很高，除少数交易盘之外，市场观望情绪仍存。

“今天主要是1年国债下来了比较多，成交在3.41%附近了，有央票到期，公开市场也没操作，所以出来一些买盘”上海一银行交易员称。

他进一步表示，今天招标的国开债七、十年期品种亦带动二级市场中长端收益率有所走高，其中七年期甚为明显，幅度大约在3-4bp(基点)。而除此之外，长端成交量很小。

中国国家开发银行 周二首次增发今年27-31期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，中短端品种定位基本符合预期，而七年和10年长期品种需求不佳，中标结果偏高。

在公开市场连续三周操作空窗后，中国银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维护市场稳定的心意可见一斑。

中信证券最新发布的债券市场周报认为，未来政策走向尚不明朗，对利率产品谨慎操作、控制仓位仍将是当下首选投资策略。而鉴于经济仍处于下行周期，而资金面继续大幅宽松概率有限，仍维持10年国债收益率在3.4-3.8%附近波动。而目前长期国债及金融债收益率已接近预测区间中部略偏上位置，若收益率继续走高，可逐步关注中长期利率产品的投资及配置价值。

中国银行间市场周二早盘主要回购利率 短跌长升。交易员表示，大额资金到期央行仍无动作，彰显维护市场稳定心意，七天以内资金利率应声回落；然分红等资金抽水因素仍未消散，部分机构对中期资金面预期仍偏谨慎，市场对未来回购利率均衡水平分歧犹存。

剩余期限约6.5287年的附息国债130003券最新收益率 在3.5975%，上日收报3.5500%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0113 3.7139

上日 3.2894 3.8103

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7673/3.6973 国债参考率报价 3.4500/3.3773 金融债参考率报价 3.9647/3.9025 (完)

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