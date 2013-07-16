中国债市：现券收益率短跌长稳，然交投略显清淡机构谨慎心态难消

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海7月16日 - 中国银行间债市周二现券收益率短跌长稳，整体成交并不活跃。交易员认为，稍早国开债长期限品种招标利率走高，带动部分二级市场中长期品种收益率略有所走升，然长端整体变化并不大，而资金价格的回落则推动部分短端买盘出现。
他们并表示，目前整体来看，多数机构对未来政策和资金面预期不确定性难以消除，现券交投积极性并不是很高，除少数交易盘之外，市场观望情绪仍存。
“今天主要是1年国债下来了比较多，成交在3.41%附近了，有央票到期，公开市场也没操作，所以出来一些买盘”上海一银行交易员称。
他进一步表示，今天招标的国开债七、十年期品种亦带动二级市场中长端收益率有所走高，其中七年期甚为明显，幅度大约在3-4bp(基点)。而除此之外，长端成交量很小。
中国国家开发银行 周二首次增发今年27-31期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，中短端品种定位基本符合预期，而七年和10年长期品种需求不佳，中标结果偏高。
在公开市场连续三周操作空窗后，中国银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维护市场稳定的心意可见一斑。
中信证券最新发布的债券市场周报认为，未来政策走向尚不明朗，对利率产品谨慎操作、控制仓位仍将是当下首选投资策略。而鉴于经济仍处于下行周期，而资金面继续大幅宽松概率有限，仍维持10年国债收益率在3.4-3.8%附近波动。而目前长期国债及金融债收益率已接近预测区间中部略偏上位置，若收益率继续走高，可逐步关注中长期利率产品的投资及配置价值。
中国银行间市场周二早盘主要回购利率 短跌长升。交易员表示，大额资金到期央行仍无动作，彰显维护市场稳定心意，七天以内资金利率应声回落；然分红等资金抽水因素仍未消散，部分机构对中期资金面预期仍偏谨慎，市场对未来回购利率均衡水平分歧犹存。
剩余期限约6.5287年的附息国债130003券最新收益率 在3.5975%，上日收报3.5500%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.0113 3.7139
上日 3.2894 3.8103
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.7673/3.6973 国债参考率报价 3.4500/3.3773 金融债参考率报价 3.9647/3.9025 (完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别