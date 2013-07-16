汽车产业：欧洲6月汽车销量持续下滑，复苏希望再遭打击

路透米兰7月16日 - 欧洲6月汽车销售较上年同期下滑6.3%，令产能过剩而需求不振的汽车业的复苏希望再遭打击。

欧洲汽车市场已低迷多月，去年销量甚至跌至17年低位。不过4月汽车销售在19个月内首度成长，曾燃起一线希望。

但5月汽车销售却创下20年来最差的同期表现，6月销售也节节下滑，显示法国PSA标致雪铁龙 和意大利菲亚特(Fiat,飞雅特) 等欧洲车商的压力仍未减轻。

德国宝马 总裁Norbert Reithofer周二在报纸专访中表示，他认为西欧市场在明年中之前难有回温迹象。

欧洲汽车工业协会(ACEA)周二的月度报告指出，欧盟27国新注册登记1,175,365辆汽车，加上欧洲自由贸易联会6月新登记的车辆数目，创下1996年之后历年6月份的最低纪录。

欧洲车市6月的下滑态势与整个上半年销售下滑6.7%的情况大致相符。上半年整体新登记车辆为6,436,743辆，是1993年以来最低。

“即便下半年出现复苏，恐怕也不足以抵销上半年糟糕的成绩。”ACEA经济及统计主管Quynh-Nhu Huynh说。(完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)