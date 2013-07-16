汽车产业：欧洲6月汽车销量持续下滑，复苏希望再遭打击

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透米兰7月16日 - 欧洲6月汽车销售较上年同期下滑6.3%，令产能过剩而需求不振的汽车业的复苏希望再遭打击。
欧洲汽车市场已低迷多月，去年销量甚至跌至17年低位。不过4月汽车销售在19个月内首度成长，曾燃起一线希望。
但5月汽车销售却创下20年来最差的同期表现，6月销售也节节下滑，显示法国PSA标致雪铁龙 和意大利菲亚特(Fiat,飞雅特) 等欧洲车商的压力仍未减轻。
德国宝马 总裁Norbert Reithofer周二在报纸专访中表示，他认为西欧市场在明年中之前难有回温迹象。
欧洲汽车工业协会(ACEA)周二的月度报告指出，欧盟27国新注册登记1,175,365辆汽车，加上欧洲自由贸易联会6月新登记的车辆数目，创下1996年之后历年6月份的最低纪录。
欧洲车市6月的下滑态势与整个上半年销售下滑6.7%的情况大致相符。上半年整体新登记车辆为6,436,743辆，是1993年以来最低。
“即便下半年出现复苏，恐怕也不足以抵销上半年糟糕的成绩。”ACEA经济及统计主管Quynh-Nhu Huynh说。(完) (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。