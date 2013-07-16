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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 17:16 BJT

更新版 1-中国货币市场：主要回购利率短跌长升，机构未来资金价格均衡水平存分歧

(更新最新报价)
    路透上海7月16日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 短跌长升。交易
员表示，大额资金到期央行仍无动作，彰显维护市场稳定心意，七天以内资金利率应声回落
；然分红等资金抽水因素仍未消散，部分机构对中期资金面预期仍偏谨慎，市场对未来回购
利率均衡水平分歧犹存。
    
    “资金面平衡宽松，长期限资金需求不算多，不过有之前的教训，大家敏感性还是比较
高。另外像分红之类的，也还没完全结束嘛！”上海一大型银行交易员称。
        
    经历过6月流动性困局后，市场对基准资金利率均衡水平仍存分歧，华南地区一银行交
易员即称，当前市场流动性属于平衡而非宽松，长期资金需求仍存就说明部分机构预期仍谨
慎；其个人认为，隔夜利率的合理水平为3.3%，七天期则在3.8%-3.9%之间。
    
    国信证券最新发布的下半年债市投资策略报告认为，侧重于居民消费价格指数（CPI）
的泰勒规则是迄今为止解释资金利率最合适的方式；据此方法测算，合适的七天回购中枢依
然在3-3.5%之间，而隔夜利率应该在3%甚至偏下方，而流动性等预期的修正将给债市带来机
会。 

    在公开市场连续三周操作空窗后，银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。
不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维
护市场稳定的心意可见一斑。 

    今日银行间市场质押式回购总成交量5,695.15亿元，较上日的4,798.51亿元增近两成；
其中隔夜品种成交4,585.95亿元，上日为3,773.45亿元。       
    
    以下为主要货币市场利率报价: 
    
    北京时间17:10            今日(%)    上日(%)   变动(bp)  成交量(亿元)
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  质押式回购加权平均利率
   其中:隔夜    3.0113    3.2894     -27.81       4,585.95 
    七天    3.7139     3.8103      -9.64         624.39 
    14天   3.9943    3.9414      +5.29         272.03 

  上海证交所质押式回购利率
       一天    1.8900    2.0650     -17.50        2072.15
    七天    3.0050    3.5100     -50.50         204.43
    14天  3.0100    2.9900      +2.00          19.33 

  回购定盘利率
       隔夜  3.0400    3.2975      -25.75        --
       七天  3.7200    3.8110       -9.10    --
      14天  4.0500    3.9500      +10.00    --

  Shibor            
       隔夜         3.0130    3.2998      -28.68        --
       七天         3.7060    3.8090      -10.30    --
     三个月         4.6703    4.6785       -0.82        --
  --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --(完)


 (发稿 曹巍浩/吴芳; 审校 杨淑祯)

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