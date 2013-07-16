更新版 1-中国货币市场：主要回购利率短跌长升，机构未来资金价格均衡水平存分歧

(更新最新报价) 路透上海7月16日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 短跌长升。交易 员表示，大额资金到期央行仍无动作，彰显维护市场稳定心意，七天以内资金利率应声回落 ；然分红等资金抽水因素仍未消散，部分机构对中期资金面预期仍偏谨慎，市场对未来回购 利率均衡水平分歧犹存。 “资金面平衡宽松，长期限资金需求不算多，不过有之前的教训，大家敏感性还是比较 高。另外像分红之类的，也还没完全结束嘛！”上海一大型银行交易员称。 经历过6月流动性困局后，市场对基准资金利率均衡水平仍存分歧，华南地区一银行交 易员即称，当前市场流动性属于平衡而非宽松，长期资金需求仍存就说明部分机构预期仍谨 慎；其个人认为，隔夜利率的合理水平为3.3%，七天期则在3.8%-3.9%之间。 国信证券最新发布的下半年债市投资策略报告认为，侧重于居民消费价格指数（CPI） 的泰勒规则是迄今为止解释资金利率最合适的方式；据此方法测算，合适的七天回购中枢依 然在3-3.5%之间，而隔夜利率应该在3%甚至偏下方，而流动性等预期的修正将给债市带来机 会。 在公开市场连续三周操作空窗后，银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。 不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维 护市场稳定的心意可见一斑。 今日银行间市场质押式回购总成交量5,695.15亿元，较上日的4,798.51亿元增近两成； 其中隔夜品种成交4,585.95亿元，上日为3,773.45亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间17:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0113 3.2894 -27.81 4,585.95 七天 3.7139 3.8103 -9.64 624.39 14天 3.9943 3.9414 +5.29 272.03 上海证交所质押式回购利率 一天 1.8900 2.0650 -17.50 2072.15 七天 3.0050 3.5100 -50.50 204.43 14天 3.0100 2.9900 +2.00 19.33 回购定盘利率 隔夜 3.0400 3.2975 -25.75 -- 七天 3.7200 3.8110 -9.10 -- 14天 4.0500 3.9500 +10.00 -- Shibor 隔夜 3.0130 3.2998 -28.68 -- 七天 3.7060 3.8090 -10.30 -- 三个月 4.6703 4.6785 -0.82 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --(完) (发稿 曹巍浩/吴芳; 审校 杨淑祯)