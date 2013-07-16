更新版 1-中国货币市场：主要回购利率短跌长升，机构未来资金价格均衡水平存分歧

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
(更新最新报价) 路透上海7月16日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 短跌长升。交易 员表示，大额资金到期央行仍无动作，彰显维护市场稳定心意，七天以内资金利率应声回落 ；然分红等资金抽水因素仍未消散，部分机构对中期资金面预期仍偏谨慎，市场对未来回购 利率均衡水平分歧犹存。 “资金面平衡宽松，长期限资金需求不算多，不过有之前的教训，大家敏感性还是比较 高。另外像分红之类的，也还没完全结束嘛！”上海一大型银行交易员称。 经历过6月流动性困局后，市场对基准资金利率均衡水平仍存分歧，华南地区一银行交 易员即称，当前市场流动性属于平衡而非宽松，长期资金需求仍存就说明部分机构预期仍谨 慎；其个人认为，隔夜利率的合理水平为3.3%，七天期则在3.8%-3.9%之间。 国信证券最新发布的下半年债市投资策略报告认为，侧重于居民消费价格指数（CPI） 的泰勒规则是迄今为止解释资金利率最合适的方式；据此方法测算，合适的七天回购中枢依 然在3-3.5%之间，而隔夜利率应该在3%甚至偏下方，而流动性等预期的修正将给债市带来机 会。 在公开市场连续三周操作空窗后，银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。 不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维 护市场稳定的心意可见一斑。 今日银行间市场质押式回购总成交量5,695.15亿元，较上日的4,798.51亿元增近两成； 其中隔夜品种成交4,585.95亿元，上日为3,773.45亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间17:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.0113 3.2894 -27.81 4,585.95 七天 3.7139 3.8103 -9.64 624.39 14天 3.9943 3.9414 +5.29 272.03 上海证交所质押式回购利率 一天 1.8900 2.0650 -17.50 2072.15 七天 3.0050 3.5100 -50.50 204.43 14天 3.0100 2.9900 +2.00 19.33 回购定盘利率 隔夜 3.0400 3.2975 -25.75 -- 七天 3.7200 3.8110 -9.10 -- 14天 4.0500 3.9500 +10.00 -- Shibor 隔夜 3.0130 3.2998 -28.68 -- 七天 3.7060 3.8090 -10.30 -- 三个月 4.6703 4.6785 -0.82 -- --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- --- --- --(完) (发稿 曹巍浩/吴芳; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别