中国期市：季节性消费需求支撑粕类价格，天气炒作仍将为农产品提供题材

路透北京7月16日 - 中国期市多数品种周二走势平稳，此前公布的中国宏观经济数据符 合预期没有给工业品期货注入活力，铜价窄幅波动；而当前天气炒作仍将更多影响农产品市 场，加之受养殖业补栏需求以及消费需求的提振，豆粕和菜籽粕期货走在涨幅榜前列。 豆类延续粕强油弱的格局，豆粕价格一方面受隔夜美盘上涨提振出现反弹，另一方面则 因为国内豆粕现货价格相对坚挺。大商所豆粕主力1401合约 收高1.52%，报每吨3,26 7元。郑商所的菜粕期货主力1401合约 亦上涨1.46%至2,288元。 “季节性因素比较明显，进入7月、8月是传统消费旺季，养殖补栏的需求最为旺盛，这 些都带动粕类期货价格上扬。”浙商期货北京营业部总经理路易指出。 申银万国期货报告指出，今年四、五月份以来，在南美巨量大豆到港的心理预期和国内 豆粕现货价格一直坚挺的矛盾环境中，豆粕期货完成了震荡筑底的过程，之后进入了上涨趋 势中。目前国内豆粕的现状是供给宽松、需求旺盛，但是考虑到相较于豆粕的供给，需求方 面的影响更具持续性，所以认为豆粕价格的长期上涨趋势并未结束。 分析师亦并提到，未来一段时间，中国经济可能仍然在底部徘徊，工业品期货或暂时缺 乏题材，但未来两个月仍是农产品天气炒作的传统时间段，因此农产品期货未来或将吸引更 多投资者的关注。 “操作上，维持粕强油弱操作思路，天气炒作周期中谨慎杀跌。”银河期货周二的豆类 日报指出。 中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7 %，但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。 中国期市主要品种收盘信息 ： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1311 50,250 0.60 326,816 黄金(au) 1312 258.45 0.06 131,392 螺纹钢 (rb 1401 3,677 0.05 1,449,548 ) 橡胶 (ru) 1401 17,625 0.80 173,538 大商所 豆粕 (m) 1401 3,267 1.52 1,653,180 豆油 (y) 1401 7,206 0.11 603,382 焦炭 (j) 1401 1,433 -0.42 247,920 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,817 -1.19 648,708 棉花 (cf) 1401 19,860 0.51 72,046 中金所 沪深300(if 1307 2,305.0 0.62 34,210 ) 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)