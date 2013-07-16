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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 17:06 BJT

中国期市：季节性消费需求支撑粕类价格，天气炒作仍将为农产品提供题材

路透北京7月16日 - 中国期市多数品种周二走势平稳，此前公布的中国宏观经济数据符
合预期没有给工业品期货注入活力，铜价窄幅波动；而当前天气炒作仍将更多影响农产品市
场，加之受养殖业补栏需求以及消费需求的提振，豆粕和菜籽粕期货走在涨幅榜前列。
    
    豆类延续粕强油弱的格局，豆粕价格一方面受隔夜美盘上涨提振出现反弹，另一方面则
因为国内豆粕现货价格相对坚挺。大商所豆粕主力1401合约 收高1.52%，报每吨3,26
7元。郑商所的菜粕期货主力1401合约 亦上涨1.46%至2,288元。
    
    “季节性因素比较明显，进入7月、8月是传统消费旺季，养殖补栏的需求最为旺盛，这
些都带动粕类期货价格上扬。”浙商期货北京营业部总经理路易指出。
    
    申银万国期货报告指出，今年四、五月份以来，在南美巨量大豆到港的心理预期和国内
豆粕现货价格一直坚挺的矛盾环境中，豆粕期货完成了震荡筑底的过程，之后进入了上涨趋
势中。目前国内豆粕的现状是供给宽松、需求旺盛，但是考虑到相较于豆粕的供给，需求方
面的影响更具持续性，所以认为豆粕价格的长期上涨趋势并未结束。
    
    分析师亦并提到，未来一段时间，中国经济可能仍然在底部徘徊，工业品期货或暂时缺
乏题材，但未来两个月仍是农产品天气炒作的传统时间段，因此农产品期货未来或将吸引更
多投资者的关注。
    
    “操作上，维持粕强油弱操作思路，天气炒作周期中谨慎杀跌。”银河期货周二的豆类
日报指出。
    
    中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7
%，但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。 
        
 中国期市主要品种收盘信息                                 
 ：                                             
                                                
 交易所  品种        合约     最新     涨跌幅%  持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)    1311     50,250     0.60     326,816 
         黄金(au)    1312     258.45     0.06     131,392 
         螺纹钢 (rb  1401      3,677     0.05   1,449,548 
         )                                      
         橡胶 (ru)   1401     17,625     0.80     173,538 
 大商所  豆粕 (m)    1401      3,267     1.52   1,653,180 
         豆油 (y)    1401      7,206     0.11     603,382 
         焦炭 (j)    1401      1,433    -0.42     247,920 
 郑商所  白糖 (sr)   1401      4,817    -1.19     648,708 
         棉花 (cf)   1401     19,860     0.51      72,046 
 中金所  沪深300(if  1307    2,305.0     0.62      34,210 
         )                                      
                                                
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300
 指数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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