表格：欧元区5月贸易顺差扩大至152亿欧元，高于市场预估

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透布鲁塞尔7月16日 - 欧盟统计局周二公布：
* 欧元区5月贸易顺差为152亿欧元，预估为顺差118亿欧元(上年同期为顺差66亿欧元)
* 欧元区4月贸易顺差修正为141亿欧元(前值为顺差149亿欧元)
* 欧元区5月未经调整出口较上年同期持平，进口较上年同期下滑6.0%
* 欧元区5月经季节调整的出口较前月下降2.3%，进口较前月下滑2.2
欧元区 2012年5月 2013年5月 变化(%) 12年4月 13年4月 变化(%) 12年1-5月 13年1-5月 变化(%)
出口 159.1 159.0 0% 147.9 161.0 r 9% 761.9 780.9 2%
进口 152.5 143.8 -6% 144.7 147.0 r 2% r 753.4 723.7 -4%
贸易收支 6.6 15.2 3.3 14.1 r 8.6 57.1
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值
浏览数据细节，请点选(here)。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
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