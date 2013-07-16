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货币新闻 | 2013年 7月 16日 星期二 17:14 BJT

表格：欧元区5月贸易顺差扩大至152亿欧元，高于市场预估

路透布鲁塞尔7月16日 - 欧盟统计局周二公布：

* 欧元区5月贸易顺差为152亿欧元，预估为顺差118亿欧元(上年同期为顺差66亿欧元)

* 欧元区4月贸易顺差修正为141亿欧元(前值为顺差149亿欧元)

* 欧元区5月未经调整出口较上年同期持平，进口较上年同期下滑6.0%

* 欧元区5月经季节调整的出口较前月下降2.3%，进口较前月下滑2.2

欧元区 2012年5月 2013年5月 变化(%) 12年4月 13年4月 变化(%) 12年1-5月 13年1-5月 变化(%)

出口 159.1 159.0 0% 147.9 161.0 r 9% 761.9 780.9 2%

进口 152.5 143.8 -6% 144.7 147.0 r 2% r 753.4 723.7 -4%

贸易收支 6.6 15.2 3.3 14.1 r 8.6 57.1

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值

浏览数据细节，请点选(here)。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)

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