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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 17:20 BJT

中港个股：神华称上半年煤炭销量同比增长9.3%，完成全年目标一半

路透香港7月16日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源 周二称，今年上半年的煤炭销量同比增长9.3%，完成全年目标的一半。

神华在联交所一份声明中称，1-6月的煤炭销量为2.427亿吨，上年同期则为2.221亿吨；同期的商品煤产量为1.583亿吨，按年增长1.6%。

根据该公司此前给出的目标，2013年销量持平于去年的4.646亿吨，产量则按年增长3.6%至3.15亿吨。

摩根大通上周的报告称，今年以来动力煤价已下降至每吨580元人民币，按年跌幅22%，估计全行业的现金亏损约20-30%，不过煤炭股的估值已跌至2008年低位，因此对神华维持“增持”评级，短期风险在于去存货过程可能对行业带来压力，但预期政府政策上的支持以及供应减少等因素，有助稳定股价表现。

神华H股今天收跌0.72%，报20.7港元；其A股亦跌0.31%，报16.19元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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