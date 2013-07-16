德国经济：ZEW信心指数下滑主要是受欧元区危机影响--ZEW负责人

路透德国曼海姆7月16日 - 德国ZEW负责人Clemens Fuest周二称：

* 德国景气下滑但并不严重，下滑是因为欧元区传出略趋负面的消息

* 这些数据仍表明对经济复苏的信心，但可能不如一些人预期的强劲

* 欧元区动荡可能是造成德国景气下滑的最主要因素，但中国与全球经济亦是其中原因

* 美联储给出的讯号并不一致，政策缩减的讨论已经开始但其作用不应被高估

* 美联储政策缩减的讨论主要对金融市场产生影响