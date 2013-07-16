德国经济：ZEW信心指数下滑主要是受欧元区危机影响--ZEW负责人

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透德国曼海姆7月16日 - 德国ZEW负责人Clemens Fuest周二称：
* 德国景气下滑但并不严重，下滑是因为欧元区传出略趋负面的消息
* 这些数据仍表明对经济复苏的信心，但可能不如一些人预期的强劲
* 欧元区动荡可能是造成德国景气下滑的最主要因素，但中国与全球经济亦是其中原因
* 美联储给出的讯号并不一致，政策缩减的讨论已经开始但其作用不应被高估
* 美联储政策缩减的讨论主要对金融市场产生影响
* 对欧洲央行维持低利率的预期也影响了金融市场的信心，但没对实体经济产生太大影响(完)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。