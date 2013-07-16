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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 18:04 BJT

路透基点：中国南方水泥为上海和浙江分公司寻求两笔贷款--RLPC

路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，南方水泥有限公司正为旗下上海和浙江分公司寻求两笔贷款。

上海南方水泥有限公司寻求一笔50亿元人民币三年期贷款，由中国农业银行上海分行牵头。消息人士称，书面邀请将在数周内向中资和外资银行发出。

贷款利率为中国人行基准利率的90%。消息人士称，综合收益为此基准利率的100%。

消息人士称，在南方水泥位于长江三角洲地区的数家子公司整合为上海南方水泥以前，所贷资金将部分用于为这些子公司的现有贷款进行再融资；剩余资金则将用作运营资本。

消息人士还称，与此同时，南方水泥旗下浙江分公司正寻求一笔8-9亿元人民币的贷款，用于收购和重组当地规模较小的水泥企业。数家银行受邀参与是次融资。

南方水泥还在市场筹办另一笔10亿元人民币的三年期定期贷款。去年9月，大华银行(中国)启动了此贷款案，利率为中国人行基准利率的94%。(完) (编译 许娜; 审校 高琦)

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